Milliárdokat kaszálnak a legjobb pókeresek

Nem csillapodik hazánkban sem a pókerláz, az elmúlt évek során nyolc magyar versenyzőt is dollármilliomossá tettek a rangos nemzetközi élő versenyek.

A tíz legjobban kereső magyar pókeres eddig együttesen 16,9 millió dollár, azaz 4,4 milliárd forint pénzdíjra tett szert az élő versenyeken, vagyis az online nyeremények nélkül a The Hendon Mob adatbázisa szerint. Honfitársaink közül nyolcan vallhatják magukat amerikai dollárban mérten is pókermilliomosnak az élő tornákon elért eredmények alapján. Ez idáig Koroknai András kaszált a legtöbbet, 3,61 millió dollárt, a képzeletbeli dobogóra rajta kívül Kaló Dénes és Lendvai Tamás fér még fel 2,51, illetve 1,72 millióval. Hét számjegyű summával rendelkezik a magyarok közül továbbá Tóth Richárd (1,55 millió), Szécsi Norbert (1,54), Czuczor Márton (1,53), Kwaysser Valdemár (1,52) és Botond Balázs (1,08).

A hazai elitet nemzetközi kitekintésben vizsgálva azt látjuk, hogy az eredetileg mérnök-informatikus, hivatásosan 2009 óta pókerező Koroknai András a 312. összesítésben.

A top 100-ba 7,46 millió dollár a belépő, a top 10-be pedig 20,79 millió. Koroknai eddigi legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy 2010 februárjában Los Angelesben, a World Poker Touron (WPT) 745 induló közül megnyerte az 1,78 millió dolláros fődíjat, 2012 októberében pedig első magyarként jutott el a Las Vegas-i póker-világbajnokság (World Series of Poker – WSOP) főversenyének döntő asztaláig, ahol hatodik lett, ezzel 1,64 millió dollárt vihetett haza.

A WSOP-sikerek azonban nem feltétlenül állnak összhangban a kereseti listával, hiszen Phil Hellmuth a tekintetben a legeredményesebb játékos, hogy 14 karkötőt is begyűjtött világbajnoki tornák, köztük két, az 1989-es és a 2012-es főverseny megnyerésével, a pénzdíjakat tekintve azonban „csak” a kilencedik. Póker-vb-n Hellmuth a 14 cím mellett eddig 57-szer jutott el a fináléig, fizetős helyen pedig 126-szor végzett. Bár WPT-győzelme még nincs, ebben a sorozatban is volt öt döntője és 14 pénznyereményre jogosító pozíciója. A kereseti rangsor abszolút éllovasa, Daniel Negreanu WSOP-főversenyen kétszer is (2011, 2015) csak a 11. helyig jutott, igaz, neki is van hat karkötője Las Vegasból.

A magyar pókerélet legnagyobb versenyét a Budapest Poker Opent (BPO) 2005 óta rendezik meg minden évben. Tavaly 195 versenyző ült asztalhoz, és tette próbára magát a Las Vegas Casinóban lebonyolított BPO-n, ahol a nyereményalap 58,5 millió forintra nőtt, végül 20 játékos vihetett haza pénzjutalmat. A 2017-es év első három helyezettje Baranyi Róbert, Janicsák Tamás és Gelecsér Péter volt, nyereményük 13,46, 8,78, illetve 6,44 millió forint. A BPO mellékversenyeként ismert Ladies Openen 25 hölgy próbált szerencsét, közülük Kerekes Katalin bizonyult a legjobbnak.