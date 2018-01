Nem szűnik a tél jövőhéten sem

Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.