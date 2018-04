A délelőtti, kora délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, főleg a Dunántúl északi részén alakulhatnak ki zivatarok, melyekben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 80 km/h-t. – derül ki az OMSZ jelentéséből.

A zivatarokat helyenként jégeső is kísérheti, a jégszemek átmérője akár a 2 cm-t is meghaladhatja. Egy-egy erősebb cellából rövid idő alatt több mint 20 mm csapadék is hullhat.

A kialakult zivatarok kelet felé helyeződnek át, a késő délutáni, esti órákban az ország középső részén, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, valamint az Északi-középhegységben lehet zivatarokra számítani. Késő este a zivatartevékenység megszűnik.