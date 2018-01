Újabb tagokkal bővülhet az EU

Johannes Hahn európai uniós bővítési biztos valószínűnek tartja, hogy legközelebb Szerbia és Montenegró csatlakozhat az Európai Unióhoz, és ez legkésőbb 2025-re bekövetkezik.

Hahn a Reuters hírügynökségben pénteken megjelent interjúban beszélt erről. A hírügynökség azt írja, hogy több évig tartó toporgás után az EU diplomáciai erőfeszítéseket indít útjukra, hogy felgyorsítsa hat nyugat-balkáni ország belépését az unióba. Utalva a berlini fal leomlása után kezdődött keleti bővítésre, Hahn azt mondta, itt az ideje, hogy befejeződjék az 1989-ben megkezdett munka.

Az unió Szerbia és Montenegró számára kitűzte a 2025-os jelképes csatlakozási dátumot, amely Hahn szerint „reális, de nagyon ambiciózus”.

Albánia, Bosznia, Koszovó, Macedónia, Montenegró és Szerbia mind reménykednek abban, hogy csatlakoznak az EU-hoz, de az elmúlt években esélyeik csökkentet, miután az uniós vezetők szemlátomást elvesztették az érdeklődést a bővítés iránt, látván hazájukban az unióval szemben növekvő ellenérzéseket, a 2009-2013-as pénzügyi válságot és Nagy-Britannia jövőre esedékes kilépését az EU-ból. Ugyanakkor a térségbeli növekvő orosz befolyás, a régiót sújtó migrációs válság, Törökország eltolódása az önkényuralmi rendszer felé, illetve az az uniós szándék, hogy erősödjék az integráció a Brexit után, a Balkán számára új lehetőséget kínál.

Vagy stabilitást exportálunk a térségbe, vagy instabilitást importálunk onnan

– fejtette ki Hahn. Azzal érvelt, hogy a csatlakozási folyamat a legjobb eszköze a korrupció, a szervezett bűnözés és az önkényuralmi veszély elleni harcnak a térségben. Ilyen szempontból Szerbia szerepe kulcsfontosságú, mivel térségbeli befolyása elősegítheti a máshol zajló reformfolyamatokat.

Johannes Hahn februárban látogat Szerbiába, azt követően, hogy az Európai Bizottság február 6-án közzéteszi balkáni stratégiáját. Ezután támogató gesztusként várhatóan Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is felkeresi mind a hat említett balkáni országot. Hahn februárban Washingtonban az amerikai külügyi illetékesekkel is tárgyalni fog az EU balkáni politikájáról. Az idei év első felében Bulgária tölti be az EU soros elnöki tisztét, és májusban Szófiában rendeznek uniós Balkán-csúcsot, majd két hónapra rá, júliusban Nagy-Britanniában is a térségnek szentelt magas szintű találkozó lesz.