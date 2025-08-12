Ez vár a kriptókra a Fed kamatvágása után: hatalmas rali készül

Az amerikai munkaerőpiacok korrekciója után szinte biztossá vált, hogy a Fed hamarosan kamatot vág. A piac túlnyomó része már árazza a szeptemberi vágást, ami átszakíthat egy gátat a kriptopiacon. Az SPB Befektetési Zrt. porfóliómenedzsere szerint a legtöbbet a vágás előtti várakozás alatt nyerhetnek a fontosabb tokenek. Három Fed kamatvágás a hagyományos piacokon is ralit indíthat.

A Kriptofókusz új epizódját itt hallgathatják meg.

A legnagyobb nyertesek egyértelműen az ETF-fel rendelkező kriptók lesznek. Az Ethereumba például csak az elmúlt napokban egymilliárd dollár áramlott, az árfolyamot pedig az egekbe lőtték a befektetők. A második legnagyobb kriptodeviza át is törte a 4 ezer dollárnál húzódó ellenállást.

Benesóczky Balázs szerint a közelgő Fed-kamatvágás legfontosabb hozadéka a bikapiac kitolása lesz. A szakértő szerint egyelőre nem is láthatjuk, hogy meddig tarthat ez az időszak, az viszont biztos, hogy egy hosszú medvepiac követi majd, ami akár egy évig is eltarthat.

Hozzá kell tenni, hogy a merészebb elemzők csak idénre három kamatvágást is prognosztizálnak. Benesóczky szerint, ha ez megvalósul, az a hagyományos tőzsdéken és a nemesfémek esetben is őrült ralit indíthat el.

Hogy meddig menetelhet a bitcoin, ha kamatot vág a Fed? Ezt nehéz megmondani, de nincs kizárva a 150 ezer dolláros szint sem. Ezzel együtt rendkívül kockázatos lenne most, ebben a felfokozott hangulatban fellépni a parkettre.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

Egy Fed-kamatvágás lendületet ad a kriptopiacnak (01:30)

Az Ethereum az egyik legnagyobb nyertes (03:30)

Mi lesz, ha a Fed mégsem nyesi a kamatokat szeptemberben? (06:00)

Akár három kamatvágás is megvalósulhat (07:40)

Bizonytalanságot jelent még Trump kiszámíthatatlansága? (10:40)

Egyre több ígéretét váltja be Trump (14:50)

