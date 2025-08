Totális földindulás kezdődhet a kriptopiacon, háromszor is vághat a kamaton a Fed

A pénteki események után dobhatjuk a kukába az eddigi prognózisokat a kriptopiacról. Az amerikai munkaerőpiaci adatok kiigazított értékei olyan keserves képet vázoltak fel az Egyesült Államok gazdaságáról, amit Donald Trumpot is drasztikus lépésre sarkallta. Az elnök a pénteken megjelenő adatok után menesztette a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjét, illetve igyekszik nyomást helyezni a Fedre a kamatvágás kapcsán. Eddig az egy vágás is kérdéses volt, most viszont már hármat áraz a piac. Amennyiben a Federal Reserve valóban elkezdi csökkenteni az irányadó rátát, akkor nagy lendülettel lódulhat meg a kriptopiac.

A Kriptofókusz új epizódját itt hallgathatják meg.

Az altcoin szezon elindulásával sok befektető nyerhetett az utóbbi hetekben. Régóta várták az alternatív tokenek felfutását, és a bitcoin dominancia letörésével el is indult ez a trend. A bitcoin ráadásul a 120-130 ezer dolláros szintig erősödött, és az ether is majdnem elérte a 4000 dollárt. Azonban ezek a szintek erős ellenállást jelentenek, mind a két kriptodeviza vissza is korrigált. A bitcoin a 115-120 ezer dollár között oldalazott napokig.

Elszabadulnak az indulatok a kriptopiacon, ha a Fed kamatvágásba kezd

Az elemzők szerint ezeket az ellenállásokat a Fed kamatvágásával lehet áttörni. Megoszlottak a vélemények, hogy mi várhat például a bitcoinra 130 ezer dollár fölött, de a konzervatívabb szakértők is a 150 ezres szintet várják.

Jerome Powell, Fed-elnök régóta igyekszik csitítani a kamatcsökkentést követelő hangokat. A jegybank szerepét betöltő Fed álláspontja, hogy meg kell várni a trumpi vámok inflációs hatásait, mielőtt a testület hozzányúlna a kamatokhoz. A katasztrofális munkaerőpiaci adat mos átírhatja ezeket a számításokat, hiszen a vállalatoknak pénzre van szüksége, hogy munkaerőt toborozhassanak. Azonban ez a lépés elszabadíthatja az inflációt az Egyesült Államokban.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

Az amerikai munkaerőpiaci adat felkavarta az állóvizet a kriptopiacon (02:30)

A befektetők a Fedre várnak (04:00)

Ha vág a Fed, kilőnek a kriptók (07:00)

Másként viselkedik a digitális arany, mint a valódi (10:30)

Megrendült a befektetői bizalom (13:20)

Trump az akaratához igazítaná a Fed politikáját (16:40)

Mekkora erő lapulhat még a bitcoinban? (19:30)

