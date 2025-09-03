A bitcoin lehet az évszázad befektetése?

A Bitwise elemzői három irányt vázoltak fel a bitcoin jövőben várható árfolyammozgásaira vonatkozóan. A legoptimistább eset szerint a bitcoin (BTC) éves szinten 39,4 százalékos összetett növekedési rátát érhet el, ami 2035-re közel 3 millió dolláros árfolyamot jelentene. Ez 2600 százalékos emelkedés a jelenlegi értékhez képest. A bázisforgatókönyv alapján 28,3 százalékos évi átlagos emelkedés mellett 2035-ben az árfolyam 1,3 millió dollár körül lenne. Az Origo hozzáteszi: a pesszimista forgatókönyv szerint viszont lassú lecsorgás valószínű, amely 88 ezer dolláros szintet jelenthet tíz év múlva.
A jelentés szerint a következő évtized legfontosabb mozgatórugója az intézményi befektetők térnyerése lehet a bitcoin piacán, amelyet már ma sem a retail kereskedők, hanem az intézmények formálnak. Egyre több vállalat vásárol ebből a kriptovalutából:
Ebben a körben a vásárlások 35 százalékkal nőttek negyedéves szinten, 99 857 BTC-ről 134 456 BTC-re. Az élen a MicroStrategy áll, amely július végére már 632 457 BTC-vel rendelkezett, több mint 71 milliárd dollár értékben – ez mintegy 25 milliárd dollárnyi nyereséget jelent a számára.
A Bitwise prognózisa arra is kitér, hogy a hagyományos szereplők több mint 100 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelnek – így már 1–5 százalékos eltolódás az intézményi befektetők részéről is hatalmas tőkebeáramlást jelentene a bitcoin piacára.
A bitcoin árfolyamára a legnagyobb felhajtóerőt a szigorúan rögzített kínálat jelenti.
A teljes készlet 94,8 százaléka már forgalomban van, és az éves kibocsátás 2032-re 0,2 százalékra csökken. Ez a szűkös kínálat az erős kereslettel párosulva olyan emelkedési potenciált rejt, amely más eszközöknél nem található meg – erről itt olvashat bővebben.
