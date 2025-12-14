Deviza
btc
satoshi nakamoto
kriptovaluta
blokklánc
bitcoin
Kriptofókusz

Tizenöt évvel ezelőtt teljesen nyoma veszett a világ legtitokzatosabb milliárdosának

Másfél évtizede eltűnt a nyilvánosság elől, és azóta hivatalosan semmilyen formában nem hallatott magáról a bitcoin megalkotója. Ráadásul mind a mai napig ismeretlen Satoshi Nakamoto kiléte, akiről azonban a tulajdonában lévő kriptovaluta-állomány alapján bizton állítható, hogy dollármilliárdos.
Világgazdaság
2025.12.14, 17:46

A kriptovaluták kereskedelemre, számítástechnikára és politikára gyakorolt, ​​elementáris hatása ellenére a bitcoint (BTC) megalkotó japán Satoshi Nakamoto valódi kiléte továbbra is rejtély. Ez a személy (de az is lehet, hogy a név egy szoftverfejlesztő csapatot jelöl) nyomtalanul eltűnt 2010. december 13-án, pontosan 15 évvel ezelőtt, és hivatalosan azóta sem hallatott magáról – írta meg az Origo.

Satoshi Nakamoto, Gold,Bitcoins,On,Glittering,Background,,Close,Up
Satoshi Nakamoto, a bitcoin atyja 15 éve nem hallatott magáról / Fotó: ff-photo / Shutterstock

A BTC alapítójának utolsó nyilvános üzenete technikai kérdésekről szólt, de egy további e-mailt, amely Nakamoto fiókjából származik, 2011 áprilisában még elküldtek egy bitcoinfejlesztőnek, Mike Hearnnek. Az e-mail egyfajta magyarázattal szolgált a távollétére vonatkozóan, ugyanis az első sor így szólt: 

Más dolgokra tértem át.

A BTC megalkotásának meghatározó pillanata egy 2008. november 1-jei tanulmány megjelenése volt. Azon a napon egy kevéssé ismert kriptográfiai levelezőlistán megosztották a kilencoldalas Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System című könyvet. Ez egy olyan digitális pénzrendszert vázolt fel, amely képes megoldani az úgynevezett double-spending problémát – vagyis azt, hogy egy digitális eszközt ne lehessen többször elkölteni (ennek megoldása azt megelőzően évtizedekig gondot jelentett a kriptográfusok számára).

Satoshi Nakamoto szupergazdag lehet

Lényegében Nakamoto egy blokkláncot használó nyilvános főkönyv bevezetését javasolta, amely megakadályozza a csalárd másolást, és így a digitális eszközök többszöri elköltését. Ezt a peer-to-peer rendszert a BTC megalkotója fejlesztette és finomította a következő hónapokban, mielőtt eltűnt volna.  

A Tom’s Hardware szerint 

bárhol is legyen, vagy akárhogy is éljen ma, a kriptotörténelem legismertebb neve egyben a világ egyik leggazdagabb entitása is lehet.

A nemrég a 11. leggazdagabb „személyként” emlegetett Nakamoto állítólag még mindig birtokolja az általa a kriptovaluta első évében kibányászott 1,1 millió BTC többségét. Ma ez a kriptovagyon mintegy 100 milliárd dollárt ér. 

Nakamoto BTC-tárcái 2010 óta érintetlenek, vagyis nem adott el a birtokában lévő bitcoinmennyiségből. Ez beindította a találgatásokat, hogy a BTC megalkotója vagy elhunyt, vagy valahogyan elvesztette a hozzáférést a kriptovalutához. A helyzet azonban megváltozhat, és alaposan felrázná a piacot, ha ezek a készletek megmozdulnának. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

