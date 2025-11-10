Deviza
EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.48 +0.04% CZK/HUF15.8 +0.04% EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.48 +0.04% CZK/HUF15.8 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vállalat
Figyelő Top200
cég
innováció
kiadvány

A sikeres cégvezetés titka: zsűritagok és díjazottak a Figyelő Top 200 gáláról

Immár 26. éve állítjuk össze a legsikeresebb magyar vállalatok listáját. A Figyelő Top 200 gálán a legjobbak legjobbjait díjazzuk. A zsűritagokat, illetve a cégvezetőket kérdeztük a sikeres vállalatvezetés titkairól.
P. A. R.
2025.11.10., 19:03

Megjelent a Figyelő Top 200 kiadvány, melyben a szakmai zsűri az ország legnagyobb és legsikeresebb cégeit gyűjti össze. Az idei volt a 26. mustra, és a kiadvány bemutatására szervezett gálaesten természetesen különdíjakat is kiosztottunk a pénzügyileg, gazdaságilag, illetve társadalmilag kiemelkedően teljesítő cégeknek. A díjátadó után a zsűri és a díjazottak is válaszoltak kérdéseinkre.

A Figyelő Top 200 gálaesten készült riportunkat itt nézhetik meg:

 

„Azt vettük figyelembe a döntés meghozatalakor, hogy mely cégek voltak képesek leginkább példát mutatni a magyar piacon az elmúlt évek nehézségei mellett” – erről a Figyelő Top 200 kiadvány szakmai zsűrijének egyik tagja, Csorba Hajnalka beszélt, aki az Opten Informatikai Kft. stratégiai igazgatója. Hozzátette, hogy az eredményesség mellett kiemelt figyelmet szenteltek az innovációnak, illetve a versengő cégek társadalmi felelősségvállalásának.

Kérdéseinkre a zsűri tagja elmondta, hogy rendkívül kiélezett a verseny a magyar közegben, ami véleménye szerint nagyon jó hír.

A zsűri egy másik tagja, Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a legtöbben a digitalizációval azonosítják az innovációt, pedig ez koránt sincs így. Úgy gondolja, hogy be kell mutatni azokat a cégeket, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra, különösen az egyetemi munkára.

A siker eléréséhez a zsűri szerint a kitartás mellett bátorságra van szükség. Az utóbbi évek gazdasági nehézségei sokakkal éreztethették azt, hogy nem érdemes vállalkozni. Az igazság viszont az, hogy a jó ötleteknek mindig van hely a piacon.

Figyelő Top 200: a kitartás és a bátorság a kulcs a céges sikerekhez

„Láthatjuk, hogy beérik az elmúlt évek gyümölcse” – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója, amikor arról kérdeztük, hogy mit is jelent elnyerni az Év vállalata elismerést. A vezérigazgató arról beszélt, hogy 2019-ben indult el az a növekedés, amelynek a végén megvalósították a hazai távközlési piac konszolidációját. Munkájuk eredménye, hogy a 4iG zsinórban a második alkalommal is az Év vállalata lett a Figyelő Top 200 rangsorában. Hozzátette, hogy mindezek mellett cége még az űr- és védelemipar területén is megvetette a lábát. Fekete Péter szerint ez is jól bizonyítja, hogy vállalata a világ egyik legdinamikusabban növekvő vállalata.

Ez a díj méltó elismerése ennek a több mint nyolcezer kolléga által elért teljesítménynek 

– mondta az 4iG Nyrt. vezérigazgatója.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
forint

Komoly vizsga vár a pénzügyi védőpajzsra: elárulta a miniszter, honnan sorozzák majd igazán

Bóka János szerint az amerikai pénzügyi védőpajzs üzenete eljutott oda, ahova kellett, ezt mutatja a forint árfolyamának erősödése.
2 perc
gazdatüntetések

Brüsszel beadta a derekát, a Parlament is szorosan követte: kompromisszum született a gazdáknak járó pénzekről – nagyot nyertek a tagállamok

Hiába fenyegetőztek hónapokon keresztül, a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz.
6 perc
okostelefon-piac

Olyan gyengék az eladások, hogy elhalasztja a vérfrissítést az Apple – az akksi és a kamera tehet mindenről?

Nem vették annyian az iPhone Airt, mint az az Apple gondolta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu