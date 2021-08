Bemutatta egyedi fejlesztésű, telepíthető mobil katonai lőkonténerét a Continest Technologies Zrt. a kecskeméti repülőnapon és haditechnikai rendezvényen. Közleménye szerint a terméket a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetével közös kutatási-fejlesztési projektként építette meg, a rendszer így a honvédség és a cég közös szellemi tulajdona. A fejlesztés 260 millió forintba került, ennek során a Continest egy olyan, összecsukható konténer-technológiára épülő, páncélozott és hangszigetelt lőteret alakított ki, amely az állítása szerint világszinten is egyedülálló.

Fotó: Continest.com

Kialakításához hat összecsukható, új fejlesztésű, saját gyártmányú konténert használtak. A lőtér a lőtávot biztosító összecsukható moduloknak köszönhetően három nyerges vontató platós pótkocsival vagy öt, egyenként 20 lábas oldalrakodó konténerszállítóval telepíthető át. A lőtér rendszer jelenleg 15 méteres lőtávot kínál, de ez tetszőlegesen növelhető.

A lőtérkonténer 360 fokban körbepáncélozott, belső felületei teljesen „gurulat-mentesítettek”, így az használat közben megvédi a lőtérben és az azon kívül tartózkodókat a vétlen lövések okozta sérülésektől. A páncélzat megakadályozza a szándékos kilövést is, ennek köszönhetően pedig használható lakott területen is. A mobil lőtér hangszigetelt is, így a használata nem okoz különösebb zajt.

A cég azt írja, hogy a kecskeméti bemutatkozás sikeres volt. A konténer egyik vonzerejét az adhatja, hogy biztonságos környezetet teremt a lőgyakorlatokhoz, sőt – feltételezi a társaság – hatékonyan használható a toborzás és a hazafias nevelés során is. A repülőnapon a Continest összecsukható konténereit használták például információs pultnak, ajándékboltnak és bemutató standnak is.