Jövőre új győri központot kíván kialakítani a Raben Trans European Hungary Kft., hogy továbbfejleszthesse észak-dunántúli és a nyugati irányú nemzetközi gyűjtő szállítmányozását. A győri projektre két sikeres idei vállalkozás után kerül majd sor: a cég Dunaharasztiban és Pécsett is átadott egy-egy raktárat, amelyek ma már teljes fordulatszámon pörögnek. Mindkettő a vállalat egyedi igényei szerint épült, és – mint a kft. írja –, a beruházások csaknem száz új munkahelyet teremtettek. Dunaharasztiban – ahol egyébként a logisztikai szolgáltató székhelye is van – mintegy harmincezer, Pécsett pedig több mint tízezer négyzetméteres az új logisztikai központ. Bár a létesítmények alapvetően a Raben Trans meglévő portfóliójához igazodnak, a meglevőkön felül is ki tudnak majd szolgálni partnereket.

Fotó: VG

A dunaharaszti komplexum az 51-es főút mellett, a CTPark Budapest South ipari park részeként épült. Hőmérséklete szabályozható, így megfelel az élelmiszeripari, valamint FMCG nem élelmiszert gyártó és forgalmazó cégeknek is. A raktár hűtött zónájában nulla és négy, a szabályozott hőmérsékletűben tizennégy és tizennyolc, míg a környezeti hőmérsékletűben öt és huszonöt Celsius-fok közötti értékek állíthatók be. A hűtött áru biztonságos ki- és betárolását szolgálja a hűtőjármű zsiliprendszerű dokkolását lehetővé tévő, intelligens Dobo rendszer. A mintegy ezerötszáz négyzetméteres galériaszinten értéknövelő szolgáltatásokat – többek között pozícionált címkézés, áruvédelmi matricázás, csomagolás, promóciós előkészítés, csomagok összeállítása, zárjegyezés, kiscsomagos küldemények összekészítése – nyújt a cég. Elhelyezkedése, valamint a gyűjtőszállítmányozásban betöltött szerepe révén az új dunaharaszti raktár közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a Raben csoport európai hálózatával.

A pécsi raktár az M60-as autópálya mentén, az Inpark Pécs területén nyílt. Az alig több mint fél év alatt kialakított, csaknem tizenegyezer négyzetméteres központban a Raben legfontosabb helyi partnerét szolgálják ki, mégpedig a közlemény szerint a korábbinál rugalmasabban, kiszámíthatóbban és költséghatékonyabban. A raktár átrakó (cross-docking) része fontos eleme a vállalat országos lefedettségű depóhálózatának is. A raktár adó- és vámraktári engedélyei révén jövedéki termékek tárolására és kezelésére is alkalmas, de professzionális támogatást – adatintegráció, áruk nyomon követése, beérkező áruk minőség-ellenőrzése – is kínál.

A lítiumion-akkumulátoros anyagmozgató berendezéseknek a hagyományos ólom-savas változatokénál hosszabb a várható élettartamuk, továbbá energiahatékonyabbak is.

A fejlesztések kapcsán Árvai Csaba, a Raben Trans European Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a közleményben jelezte, hogy „új létesítményeinkkel (...) szolgáltatási portfóliónkat is bővíteni, ezáltal pozícióinkat is erősíteni szeretnénk.”

A Raben Magyarországon öt telephelyen működik, négyszáztíz munkatársat foglalkoztat, raktárkapacitása mintegy hetvenezer négyzetméterre tehető, a fuvarozást pedig körülbelül négyszáz járművel végzi. A Raben Trans Kft. 2020-ban 9,7 milliárd forintos nem konszolidált árbevételt és kétszázhatmillió forintos adózott eredményt ért el.