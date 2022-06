Újabb beruházás startolt el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) hídrekonstrukciós programjának keretében. A 2017-ben indult program első üteme négy részletben zajlott döntően uniós, kisebb részben hazai forrásból. Az összesen 6,7 milliárd forintosra tervezett munkáknak az eredeti bejelentés szerint a múlt év végére el kellett volna készülniük, de csak három csomag zárult le, a program zárásának végső határideje a legújabb közlemények szerint 2023. december 31. A csúszásban alighanem szerepe volt és van a koronavírus-járványnak, az elszabadult áraknak és a munkaerő-kínálat megcsappanásának.

Fotó: NIF

A tervek között tíz híd felújítása szerepelt, kilenccel már végeztek. A munkák során volt példa teljes elemek cseréjére, a híd kiszélesítésére, továbbá az az azon haladó vasúti pályák alkalmassá tételére, hogy az eddiginél nagyobb sebességgel haladhassanak a vonatok: óránként akár 100, máskor 160 kilométerrel is. A program célja a felújításokon túl a lehetséges tengelyterhelés növelése, a közlekedés felgyorsítása és a szűk keresztmetszetek oldása volt.

A program I/1. üteme a 40-es vasútvonalat érintette. A szerződés szerint 2,7 milliárd forintból újult meg a Sárvíz Nádor-csatorna hídja Rétszilasnál, a Kapos-híd kapcsán pedig két projekt zajlott, az egyik Tolnanémedi, a másik Pincehely irányába. A kivitelező az A-Híd Zrt. volt, ahogyan az I/2. és az I/3. ütemben is.

Az I./2. ütemre 0,8 milliárd forintért szerződött a NIF. A pénzből a 10-es vasútvonalon Külsővatnál felújították a Marcal hidat, a 20-ason pedig Ajkánál a Torna-patak hídján két részletben történt a rekonstrukció.

Az I/3. ütem nettó 1,6 milliárd forintba került. Az A-Híd a pénzből a 100a vonal mentén a Hajta-patak hídját Farmosnál, a Tápió-patak hídját Tápiógyörgyénél, és szintén Tápiógyörgyénél az Ilike-ér hídját fiatalította meg.

A mostani bejelentés az I/4. ütemre vonatkozik: júniustól a Kék-Kálló híd szerkezete fiatalodik meg Berettyóújfalu és Sáp között a 101-es vasútvonalon, várhatóan novemberre. A kivitelező a Híd-Tám Kft. A felújított hídon óránként 100 kilométeres sebességgel is haladhatnak a vonatok. Ennek a hídnak egyébként 1896-ban készültek az alaptestei, és utoljára 1961-ben korszerűsítették, akkor is csak részlegesen, „így mára a rendszeres karbantartás ellenére is esedékessé vált a felújítása. A víztelenítő rendszere nem korszerű, a háttöltés víztelenítése sem megoldott” – magyarázta a NIF. A kivitelezés során visszabontják a meglévő hídfőket, megszilárdítják az alattuk lévő talajt, majd visszaépítik és új szárnyfalakkal bővítik a hídfőket.