„A fuvarozás költségeinek emelkedéséből fakadó, kényszerű díjemelés már 2022 első félévében elérte a korábban egész évre becsült 21 százalékot. Mivel a költségek várhatóan a második félévben tovább nőnek, kénytelenek vagyunk emelni az idei előrejelzésünkön” – írja a DigiLog Consulting, a Közúti Fuvarozási Árindexet (KFX) 2022-ben bevezető tanácsadócég közleményében. Ugyanerről adott ki közleményt tegnap a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége is.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Eszerint a költségek növekedését a második negyedévben is az üzemanyagárak és a gépjárművezetők bérköltségének dinamikus emelkedése generálja. Új elemként lépett elő a járművek beszerzési költségének és finanszírozási költségének fokozatos emelkedése, mely mögött a gyártók áremelése és a jegybanki alapkamat növekedése áll. Szintén új jelenség az úgynevezett egyéb költségek emelkedése, mivel az akár két számjegyű infláció szinte minden egyéb fuvarozási komponenst érint már (irodai dolgozók bére, iroda, szerviz, gumi, telephely, őrzés-védés stb. költségei).

A közleményben Lajkó Ferenc, a DigiLog Consulting ügyvezetője kifejtette: „annak ellenére, hogy a csökkenő fuvarozói kapacitások jó hatással voltak a fuvarozók hatékonysági mutatóira és a forint gyengülése az euróval szemben is jelentősen segítette a nemzetközi fuvarozókat, már nem elegendő a korábban prognosztizált 21 százalékos díjemelés a növekvő költségek fedezésére.

Már az első félévben mintegy 22-23 százalékos fuvardíj-növekedést indokolt volna a költségek magasabb szintje, azonban a fuvarozók csak mintegy 13-15 százalékos díjemelést tudtak elérni a piacon.

Ennek is köszönhető, hogy a második negyedévben már enyhe kapacitáshiány jellemezte a közúti szektort. Oda kellene pedig figyelni a megbízóknak a fuvarozó partnereikre, hiszen jelenleg a késztermékek, az alapanyagok és a félkésztermékek 70-75 százalékát közúton is szállítják Európában, alternatívája pedig nemigen akad, hiszen a vasúton is jelentős a díjemelkedés és kapacitás sincs korlátlan mennyiségben.”

A Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) aktuális értéke 2022 első félévére vonatkozóan, 2021-hez viszonyítva:

a nemzetközi fuvarozásban 122,1 százalék,

a belföldi fuvarozásban 123,8 százalék.

Ezek az értékek azt jelentik, hogy a 2022 első félévében jelentkezett összes gazdasági hatás okozta költségnövekedést a nemzetközi fuvarozás esetében 22,1 százalékos, a belföldiben 23,2 százalékos díjemelés kompenzálná, a 2021-es díjszinthez képest.

Tovább drágul a fuvarozás

A közúti költségek emelkedése ezzel még korántsem fejeződött be! Az energiaellátás bizonytalansága tovább növelheti a gázolj árát, az általános két számjegyű infláció pedig az összes egyéb komponens költségét nyomás alatt tarthatja, sőt a rezsiköltségek elszabadulása minden bizonnyal jelentős béremelési igényt generál majd a közúti szektorban dolgozók irányából is, tetézve a már állandósult sofőrhiányt az elemzés szerint. „Mindezek figyelembevételével indokoltnak látjuk emelni a 2022 teljes évre vonatkozó áremelkedési prognózisunkat a korábbi átlagos 21 százalékról 30 százalékra. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a gázolajellátás biztonsága és a fuvardíjak emelése a jogos mértékig nemzetgazdasági érdek!

A közúti fuvarozás folyamatos működése elengedhetetlen nemcsak az ipari termelés, hanem a lakossági fogyasztás zavartalan kiszolgálásához egyaránt”

– közölte a szakember.