Brutálisan megdrágult a hazai házhoz szállítás az infláció, a forint gyenge árfolyama és a magas üzemanyagköltségek miatt, mindez az olcsóbb megoldások keresése, például a csomagautomaták felé tereli az érintett piaci szereplőket. „Most mindenki velünk akar szerződni” – mondta újságíróknak a csomagautomatáival 2015-ben megjelent FoxPost Zrt. alapító vezérigazgató-társalapítója.

Fotó: Kallus György / VG

Bengyel Ádám a Világgazdaság kérdésére közölte, hogy a Futureal és a Wallis kockázati tőke alapjainak többségi tulajdonában lévő FoxPost a múlt év végén 360 csomagautomatát működtetett, ami mintegy 35 ezer rekeszt jelentett, most pedig 733-at, 66 ezer rekesszel.

A házhoz szállítás a fő rivális

Magyarországon mintegy 2600 csomagautomata működik, megjelenésükkel a piaci szereplők erősítik egymást – ismertette a GKID rendszeres felmérésnek egyik megállapítását Madar Norbert, a cég partnere. A hazai lakosság jelentős része még mindig a házhoz szállítást részesíti előnyben, de az elmúlt két évben tapasztalható boom során a választásban egyre inkább érvényesültek a csomagautomaták mellett szóló szempontok is, mint az ár, a csomag átvételének tervezhetősége, kényelme. (E boomot természetesen segítette, hogy a koronavírus-járvány idején megugrott az internetes árurendelések száma, így a kiszállításoké is.)

A GKID kimutatta továbbá, hogy a teljes hazai webshopos értékesítés 73 százaléka házhoz szállítással jut el a megrendelőhöz, 12 százaléka csomagautomatán keresztül, 10 százaléka személyes átvétellel, és 5 százalékát maga a kereskedő vitette ki.

Tavaly a csomagautomatás kiszállítás 4 százalékkal bővült, míg az összes többi kiszállítási mód zsugorodott kicsit. A nagyvárosokban a házhoz szállítás után a csomagautomaták igénybevétele a második legnépszerűbb szolgáltatás, amely lassan bekebelezi a csomagpont piacot, mert az e rendszerben benzinkutaknál, parkolókban vagy postákon működő automaták felkeresése érdekében az átvevőnek külön utat kell megtennie.

Jobban tervezhető a csomagutomata igénybevétele

„A közelmúltban a személyes átvétel kis szeletére érkezett öt újabb piaci szereplő, ezzel a szegmensbe mintegy 20 milliárd forint befektetés áramlott” – mutatott rá Bengyel Ádám. A csomagautomaták kapcsán említett kényelmi szempontok akkor érvényesülnek igazán a magyarázata szerint, amikor például a futár esetleg alkalmatlan időpontban érkezne a lakcímre, vagy várni kellene rá, míg az automata használata esetén a címzett a saját maga által meghatározott időben veheti át a küldeményt a neki útba eső helyszínen, vagyis külön út nélkül. A házhozszállításnak azonban a csomagautomaták további terjedése esetén is maradhat egy körülbelül 50 százalékos szegmense.

A vezérigazgató viszont elutasította lapunk azon feltevését, hogy a hazai ügyfelek egy része azért választja a csomagautomatát, mert elégedetlen az állami szolgáltató munkájával. Mint mondta, a Magyar Posta régiós összevetésben nagyon jól dolgozik.

Saját FoxPost fejlesztés, magyar gyártókkal

A FoxPost is érzi a nehezebbé vált működési körülmények hatását, például a rendelési időhöz képest jelentős csúszással kapja meg az áru szállításához szükséges járműveket. (Mindazonáltal van elég járműve és sofőrje is – akiket maga alkalmaz –, a munkaerőhiány inkább a házhoz szállító cégeket sújtja.) A csomagautomaták beszerzése viszont rendben zajlik. „A saját fejlesztésű és hazai gyártású berendezésekhez már 2020-ban megrendeltünk sok alkatrészt, a fémet is akkor vettük meg, amikor még olcsó volt. Két magyar beszállítónk van, az egyikük már februárban átvette ukrajnai partnerétől az automatákat, amelyeket Magyarországon alakítunk át a saját igényeink szerint.

A FoxPost együttműködik rivális cégekkel is olyan esetekben, amikor a szolgáltatásaik kiegészítik egymásét, például futárcégeket bíz meg a házhoz szállítással.

Olyan visszaküldő szolgáltatást is indítana, amikor az adott árut eredetileg nem a FoxPost juttatta el a megrendelőhöz.

Működése nemsokára kibővül romániai, csehországi és szlovákiai webshopokkal, sőt, egy kínaival is.

A cég 2021-et 2,4 milliárd forintos árbevétellel zárta, ezt az idén várhatóan megduplázza. Az adózási előtti eredménye azonban mínusz félmilliárd forint volt, mert minden pénzt visszaforgattak a fejlesztésekbe. A társaság automatái már az ötezer fős kisvárosokban is elérhetők, esetenként olyan kisebbekben is, amelyek nagyvárosok agglomerációjában vannak.