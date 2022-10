Akár csomag küldéséről, akár átvételéről van szó, a hazai internetes társadalomban a csomagautomata számít a második legjobbnak tartott megoldásnak. Ez különösen az utóbbi kategória esetében nagy előrelépés: a két évvel ezelőtti 14 százalékos kedveltségi arány mostanra 27 százalékra kúszva szinte megduplázódott – derül ki a Foxpost Box Index (FBI) idei második felméréséből, amelyből azt is kiolvashatjuk: a megyei jogú városokban már szívesebben választják az emberek a csomagautomatás átvételt, mint a futárszolgálatot.

Éles a futár kontra doboz verseny

Míg Budapesten még fej-fej mellett állnak automaták és futárok a csomagátvételi preferenciákban (32 versus 34 százalék), a megyei jogú városok lakói már inkább a dobozos megoldásra szavaznak a Foxpost Box Index (FBI) ez évi második kutatása szerint: arra a kérdésre, hogy melyik megoldást választják legszívesebben az interneten vásárolt árujuk átvételére, a válaszadók 43 százaléka a csomagautomatát adta meg válaszul, miközben a futárszolgálatot 34 százalékuk nevezte meg.

„A csomagautomaták kedveltségének ilyen mértékű javulásában kétségtelenül szerepet játszik az is, hogy az országban elérhető összes csomagautomata száma 2022 októberére megközelíti a 3000-et”

– emelte ki a Foxpost közleményében Madar Norbert, a kutatást készítő GKID partnere. A szakember ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az automaták most még főként az 5000 főnél nagyobb településekre koncentrálódnak, ami alapján aligha meglepő, hogy országos szinten a csomagautomatáknak még nagy a lemaradásuk a futáros megoldással összevetésben (25 versus 48 százalék).

A netezők fele a házhoz szállítást választja

A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt egy évben a hazai internetezők 46 százaléka vette át internetes rendelését csomagautomatában. Azaz csaknem minden második vásárló élt ezzel a lehetőséggel, ami szintén látványos bővülés 2020-hoz képest, amikor ezek aránya még csupán 32 százalék volt. „Immár ott tartunk, hogy nagyjából négyből kettő internetező továbbra is a házhoz szállítást használja, négyből egy viszont már a csomagautomatás átvételt” – fogalmazott cége közleményében Bengyel Ádám, a Foxpost Zrt. vezérigazgató-társalapítója. Ebben meglátása szerint kétségtelenül az is közrejátszik, hogy az egy csomagra eső szén-dioxid-kibocsátással a Foxpost Magyarországon piacvezető: a kiscsomag-logisztikai piacra jellemző, 0,80 és 1 kilogramm közötti értékhez képest a csomagautomatás cég mutatója 0,2 – 0,3 kilogramm.

Az egyéni felhasználók közti csomagforgalom is változik

Az egyéni felhasználó közti csomagforgalomban is nő az automaták szerepe. A kutatásból kiderül, hogy ebben a piaci szegmensben továbbra is a Facebooké, a Jófogásé és a Vateráé a főszerep, és ebben a sorrendben: a megkérdezettek 48 százaléka a legnagyobb közösségi oldalon nézegeti az apróhirdetéseket, 31 százalékuk a Jófogásra, 16 százalék a Vaterára látogat.

Az átadási módokat tekintve a Facebook esetében a Foxpost már a második legtöbbek által használt megoldás a személyes átvétel után – és a hagyományos postai csomagküldéssel vetélkedve – a csomagok célba juttatásához.

Bengyel Ádám szerint a csomagautomaták előretöréséről árulkodik az is, hogy évről évre nő azoknak az aránya, akik biztosan fogják még választani a csomagautomatás átvételt. A futárszolgálatokra az internetezők 68 százaléka voksol ebből a szempontból, míg az automatás átvételre már 44 százalékuk. A vezérigazgató szerint a Foxpost továbbra is tudatos kapacitástervezéssel állítja össze a rekeszszámokat és nagyon jól megközelíthető helyszínekre telepíti az automatáit, így egyszerre képes támogatni az online kereskedelmet és a magánszemélyek közti csomagforgalmat.

Globális trendet követünk

A csomagautomatás átvételi módra specializálódott, tisztán magyar tulajdonú Foxpost a legnagyobb magyarországi hálózattal rendelkező szolgáltató, mára több mint 730 helyszínen, ezeken több mint 50 ezer rekesszel. Az automatás kézbesítés világszinten is rohamosan terjed, rugalmassága, egyszerűsége és a környezettudatosságban megmutatkozó előnyei miatt.