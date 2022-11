A Bosch Engineering a vasúti forgalom automatizálásán dolgozik a Deutsche Bahnnal és az SNCF francia állami vasúttársasággal. „A vasút vonzerejének kulcsa a digitalizáció és az automatizálás, amely sűrített menetrendet, könnyebb hozzáférhetőséget és nagyobb pontosságot eredményez.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló – közelebb a digitalizált közlekedéshez

Ezzel a meglévő vasúti pályahasználat kapacitását jelentősen bővíteni tudjuk úgy, hogy egyetlen méternyi új vágányra sincs szükség” – hangsúlyozta cége közleményében Heiko Mangold, a Bosch Engineering vasúttechnológiai üzletágának vezetője.

A vasúti áru- és személyszállítás erősítésével csökkenthető a közlekedési ágazat karbonlábnyoma. Az üzletágvezető szerint a hosszú távú elképzelés a teljesen automatizált, összekapcsolt és mindezeknek köszönhetően hatékony vasúti közlekedés, gyakoribb személy- és tehervonatokkal, magas hálózati kihasználtsággal.

Az alap a bevált autóipari technológia

A Bosch Engineering több mint tíz éve kutat és fejleszt a vasúti közlekedés automatizálására szolgáló rendszereket és funkciókat. A városi vasúti közlekedésnek olyan ütközésfigyelmeztető rendszert kínál, amely segít a villamosvezetőknek a forgalomban és jelentősen növeli a közlekedés biztonságát. A nagyvasúti forgalom számára ennél is átfogóbb automatizálással kívánja támogatni a vezetési funkciókat, beleértve a normál vasúti forgalmat, a tolatást, valamint a vonatok mozgatását és rendezését a pályaudvarokon.

Munkája során az autóiparból származó, a vezetéstámogató rendszerek és az automatizálás terén szerzett széles körű tapasztalatait is fel tudja használni.

Más lesz a dolga a mozdonyvezetőnek

A fejlesztés fókuszában a tárgy- és jelzésfelismerő rendszerek, valamint a vonat környezetét értelmező és a balesetek megelőzését menet közben segítő objektumosztályozási módszerek állnak. „A következő lépés a vonatközlekedés automatizálása oly módon, hogy a mozdonyvezetőnek csak felügyelnie kelljen a működést, és kizárólag vészhelyzet esetén legyen szükség a beavatkozására, ezt pedig a teljes automatizálás követi” – fejtette ki Heiko Mangold. A Bosch és két említett partnere már azon dolgozik, hogy kutatási és fejlesztési eredményeik alapján használatra kész termékek készüljenek. A kapott adatok validálása és optimalizálása érdekében további szimulációkat és teszteket kell még végezniük különböző útvonalprofilokon, több vonat- és mozdonytípus bevonásával.

Debrecenben sikeres volt a teszt, Budapest következik

A villamosokra telepített ütközésmegelőző rendszer fejlesztésében a Bosch budapesti fejlesztési központjának szakemberei is részt vesznek. „A villamosok ütközésmegelőző technológiája valós forgalmi körülmények között már Debrecenben is bizonyított, a tesztelést pedig az idén Budapesten is elkezdtük. A rendszer alapját képező kamerát és a radarszenzort a Bosch vállalatcsoport hatvani telephelyén gyártjuk” – emelte ki Szászi István, a Bosch csoport magyarországi és adriai régiós vezetője.

A három társaság együttműködése a Digitale Schiene Deutschland program Sensors4Rail részeként zajlik. A programról a Bosch videót tett közzé.