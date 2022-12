A tervek szerint újabb magyarországi gyártóbázisokról jutnak el a skandináv gyökerű PalletBiz helyi megrendelőihez a raklapok – jelentette be a társaság gyártó partnere, a Sebestyén Wood ügyvezető igazgatója, Sebestyén Gábor. A franchise rendszerben működő Palletbiz számára a gyártás pillanatnyilag a Veszprém megyei Nyárádon történik, mégpedig a legkorszerűbb eljárásokkal, például számítógépes tervezéssel, de az országban itt használtak először CNC szögbeverő automatát is. Az újabb hazai gyártóhelyeken és raktárakon felül a családi vállalkozás várhatóan a szomszédos országban is beindítja a gyártást. A Sebestény Wood és PalletBiz a termékek mellett a piacot is együtt fejleszti.

Fotó: PalletBiz

Tengeren túli piacok a célkeresztben

A PalletBiz Franchising Zrt. a nyilvános adatok szerint a múlt évet 411 millió forintos nettó árbevétellel és 102 milliós adózott eredménnyel zárta, mindkét adat számottevő – mintegy 30 százalékos, illetve négyszeres – növekedés az előző évhez képest. Az anyavállalat éves bővülése 27 százalékos Thomas Gents ügyvezető igazgató és igazgatósági tag tájékoztatása szerint. Ismertette, hogy a 25 éves társaság tevékenysége egy olyan megbízással indult, amelyben az IKEA áruját kellett eljuttatni az egyik régióból a másikba. (A PalletBiz – olvasható a cég honlapján – szó szerint garázscégként kezdte. A garázst 1998-ban Kaunasban, Litvániában bérelte. Először Dániába exportált, ahol egy évre rá már gyárat alapított.) A PalletBiz franchise-hálózata – mondta Thomas Gents – a fa és a fém csomagoló- és rakodóanyagok előállítására, kezelésére összpontosít, és számos iparágat szolgál ki. A B to B koncepció szerint dolgozik, 12 országban, hét régióban van jelen. Fő piaca Európa, de el szeretne jutni a Közel-Keletre és Afrikába is.

Jens Jorgen Gents, a PalletBiz vezérigazgatója felidézte, hogy a társaság 2010 óta van jelen a magyar piacon, ahol 2019-ben alapított céget.

A PalletBiz Budapesten állította fel regionális szolgáltatóközpontját, jövő évi fejlesztéseiben pedig az IT-re összpontosít.

Raklap nélkül nincs világkereskedelem

A rendezvényen Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára rámutatott, hogy

miközben világszerte erősödik a raklapok iránti kereslet az e-kereskedelem rohamos bővülése, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek és a gyógyszerek forgalmának növekedése miatt, egyre nagyobb problémát okoz a csomagolóipari alapanyagok hiánya.

A csomagolóanyag tavalyi globális forgalma a Statista adatai szerint mintegy 1000 milliárd dollár volt, ám ez 2027-re meghaladhatja az 1600 milliárd dollárt. Ezen belül a raklapokra 2021-ben 82 milliárd dollár jutott, 2027-re pedig ez az érték 110 milliárd dollárra ugorhat. A hazai csomagolóanyag-felhasználás 2021-ben (KSH-adat) 991 milliárd forint értékben 1,5 millió tonna volt. Az utóbbiból 442 ezer tonna termék alapanyaga volt fa.