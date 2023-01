Szerbiai vasúti vontatási leányvállalattal gyarapodott az osztrák tulajdonú Rail Cargo Group (RCG), amelynek a vontatásra szakosodott cégének, a Rail Cargo Carriernek (RCC) Budapesten van a központja. Most ez utóbbi, a Rail Cargo Carrier Kft. feladatai bővültek ki a belgrádi székhelyű Rail Cargo Carrier – Southeast d.o.o. irányításával.

Tizenhárom céget kell irányítani

A szerbiai leány a csoportnak már a tizenharmadik vontató (trakciós) társasága a régióban. Megalapítása azzal az előnnyel jár, hogy a Rail Cargo Group Szerbián át haladó szerelvényeit is saját tulajdonú mozdony vontathatja, amelyen saját személyzet dolgozik. Akkor sem szorul más társaság szolgálataira a fuvarvállalat, ha netán műszaki okból Szerbiában kellene hirtelen mozdonyt szereznie.

Az erről kiadott közlemény azonban nem ezt, hanem azt emeli ki, hogy

a csoport szerelvényei mostantól gyorsabban juthatnak el Görögországba és Törökországba.

A Rail Cargo Carrier – Southeast d.o.o. elsősorban a Törökország, valamint Közép- és Délkelet-Európa közötti vonalakon kínálja a szolgáltatásait, egyben segíti anyavállalatát abban, hogy megőrizze törökországi piacvezető pozícióját. Az RCG vezérigazgatója, Clemens Först ismertette, hogy a csoport már a szerbiai iparvállalatoknak is fel tudja ajánlani cége hálózatának szolgáltatásait, amelyeken költségelőnyökre, magasabb minőségű és rugalmasabb szolgáltatásokra számíthatnak. Most például Törökország felé már két szállítási útvonal közül is választhatnak, az egyik Szerbián, a másik Románián halad át.

A kamion az export ura

Törökország külkereskedelmi áruforgalma jelenleg döntően közúton zajlik, a kivitelnek csak körülbelül az egy százaléka kerül vonatra. Ez az arány nőhet a szerbiai leányvállalat szolgáltatásainak igénybevételével.

Az említett Rail Cargo Carrier Kft. csak az egyike az RCG magyarországi vállalatainak. Közülük a legnagyobb, a Rail Cargo Hungaria Zrt. – amely a legnagyobb magyarországi vasúti áruszállító vállalat – azonban nem veszi igénybe a Carrier vontatási szolgáltatásait, mert van saját mozdonya. Ez azért is kiemelendő, mert amikor a MÁV leányvállalatából önállósult MÁV Cargo néven osztrák tulajdonba került, hozományként nem vihetett magával egyetlen mozdonyt sem.