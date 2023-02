Hódosi Lajos: jöhet a pénz akár a költségvetésből is Szükséges és arányos intézkedésnek ítélte az Európai Bizottság a Magyarországon bevezetendő egyeskocsi-támogatást, és azt az érintett forgalom előmozdítása szempontjából hatékony ösztönzőjének értékelte – reagált a Világgazdaság érdeklődésére a Hungrail ügyvezető igazgatója. Hódosi Lajos szerint a támogatás indokoltsága ezért nem is vitatható, így az sem, hogy a forrást oda kell adni az arra pályázó vasúttársaságoknak. Támogatás nélkül a társaságok – ezt a bizottság is megállapította – nem végeznének egyeskocsi-szolgáltatást. A hazai vasúti árufuvarozás mintegy 20 százaléka terelődne át a közútra, ha pedig a közút egyes régiókban nem tudná átvenni a kieső vasúti fuvarfeladatokat, politikai kockázat is fenyegetne: csökkenhet az adott régió termelékenysége, eshet a versenyképessége. Bár a zöldforrás jó alapot jelentett a terület támogatására, a pénz érkezhet a költségvetésből is. Az a fontos, hogy rendelkezésre álljon. Igaz, uniós szinten vita zajlik arról, hogy a Nyugat-Európában adott, hasonló támogatás mennyire diszkriminatív, Magyarországon erről nincs szó, hiszen itt megkülönböztetésmentesen, pályázaton keresztül lehet hozzájutni a forráshoz. Az uniós államokban egyébként sorra jelentik be az új támogatási programokat – legutóbb Franciaországban és a napokban Németországban –, mert felismerték, hogy az egyeskocsi-támogatás megszűnésével teljesíthetetlenné válnak a vasúti árufuvarozás 2030-as volumencéljai. Mint Hódosi Lajos kritikaként megfogalmazta: mivel az érintett vasútvállalatoknak igazolniuk kell Brüsszelnél, hogy a támogatást hatékonyan használták fel, a hatékonyság javítása érdekében indított fejlesztéseikhez (ilyen a digitalizáció, az eszközfejlesztés vagy a folyamatszervezés) kiszámítható támogatási környezetre van szükségük. Ne kelljen az aktuális döntéshozókkal arról egyeztetniük, hogy hozzáférjenek az aktuális év finanszírozásáról. A mostani, ötéves keretrendszer már kiszámíthatóságot jelent, hiszen a vasúti árufuvarozásban gyakoriak az egyévesnél hosszabb szerződések, de ezeket csak úgy tudják megfelelően megkötni, ha stabilan érkezik a hozzá megítélt támogatás is.