Alakulóban egy speciális vasúti szolgáltatás, az egyeskocsi-fuvarozás támogatásának folytatása – tudta meg a Világgazdaság az ügyben érintett vasútvállalatoktól. A támogatás a MÁV Zrt.-n keresztül jut el az érintett fuvarozókhoz, az állami társaság pedig már összeállította az erre vonatkozó tervezetét az illetékes tárcáknak. A kérdés azért került terítékre, mert bár két éve megszületett az adott szolgáltatását támogatásáról szóló jogszabály, az azért felelős minisztériumok átalakulása miatt létre kell jönnie egy új ügymenetnek is.

Speciális felkészültséget és eszközöket kíván a veszélyes áruk továbbítása.

Fotó: David Payr

Szép pénzről döntött az állam, de szükség is van rá

A 2021 tavaszán megszületett jogszabály szerint öt éven át évi 6,4 milliárd forintos támogatáson osztozhatnak a vasúti fuvarozók. A támogatásért sikeresen pályázott négy vállalattal 2021. november elején írták alá a támogatási szerződést, ezek a GYSEV Cargo Zrt., az MMV Magyar Magánvasút Zrt. a CER Hungary Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. voltak. A pénz a múlt év végéig rendben érkezett is.

Az egyeskocsi-szolgáltatás azért kiemelten fontos, mert ez által jut el jut el több száz hazai kis- és középvállalkozás áruja a rendeltetési helyére. Mint korábbi cikkünkben kiemeltük, ezeket a viszonylag kis tételeket olyan szerelvények továbbítják, amelyeknek a kocsijait más-más feladó által küldött és más-más helyszínre eljuttatandó áruval rakták meg. Útjuk során több rendező pályaudvaron is megállhatnak, ami munka-, idő-, energia- és tolatóvontatóeszköz-igényes, mindezek miatt nagyon drága. Azért van szó kis tételekről, mert e gyártóknál a termékek nem állnak egy időben akkora mennyiségben rendelkezésre, hogy azokat irányvonatokkal lehetne továbbítani, illetve az adott felhasználók sem igényelnek irányvonatos mennyiséget. Ezért egy vagy néhány vagonmennyiségben jellemzően iparvágányokról kell eljuttatni a megrendelő üzem iparvágányára.

Évente több mint ötmillió tonna ilyen áruról van szó, ezen belül különlegesen kritikus az az egymillió tonnányi környezeti és egészségügyi szempontból kritikus áru, amelynek biztonságos továbbítására kellene azonnali közúti megoldást találni, ha nem érkezne a támogatás.

A Rail Cargo Hungaria évente 16 ezer vasúti kocsival 100 különböző rendeltetési helyre szállít robbanásveszélyes, mérgező vagy a környezetre káros anyagokat, például savakat, lúgokat, szén-dioxidot, ammóniát, ásványolaj- és a vegyipari alapanyagokat.

Több más fontos nyersanyagot is az egyeskocsi-szolgáltatás keretében fuvaroznak. Az említett Rail Cargo Hungaria évente 400 ezer tonna rönkfát, 300 ezer tonna ócskavasat, 170 ezer tonna papírárut és papírgyártási alapanyagot, 50 ezer tonna műtrágyát fuvaroz belföldre és exportra. Az egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatást nyújtó vasútvállalatok bíznak abban, hogy a kormányhatározat rendelkezései az új minisztériumi struktúrában is érvényben maradnak, és nem kényszerülnek a szolgáltatás felszámolására. (Igaz, hatalmas veszteségek árán, de elvégezték ezt a munkát abban az időszakban is, amikor nem kaptak támogatást. Akkor azonban az energia- és más költségeik nem voltak olyan magasak, mint most.)

A veszélyes áru fuvarozása közúton sem egyszerű

A problémát az okozza, hogy e szolgáltatáshoz szükséges, magas szintű műszaki képességekkel és szakmai felkészültséggel felvértezett vasútvállalatok támogatás híján leállíthatják e szolgáltatásukat. Ezeknek az anyagoknak a közútra terelését a mennyiségi korlátok mellett műszaki akadályok is korlátozzák. A veszélyes áruk kezelésére szigorú szabályok érvényesek, amelyek előírják az anyagok biztonságos lefejtésének és töltésének feltételeit. Ezek a technológiák rendelkezésre állnak a vasúti fuvarozás körülményei között, de nincsenek kiépítve a kamionok számára.