A tervek szerint az idén írják ki a 71-es vasútvonal felújításának közbeszerzési pályázatát. A fejlesztendő Rákospalota-Újpest és Vác közötti vonalnak két olyan szakasza lenne, amelyen óránként 100 vagy 120 kilométeres sebességgel haladhatnának a vonatok, mégpedig az M0-s és a Fót közötti, illetve a Csomád és Veresegyház közötti részen. Lenne egy 100 kilométeres és két 80 vagy 100 kilométeres szakasz is, a többi ennél lassabb.

Gyorsabban és sűrűbben közlekedő vonatokra van szükség az elővárosokban is

Pénzt uniós forrásból remél a beruházáshoz a Nemzeti Közlekedési Központ (NKK), amely a Rákospalota-Újpest vasútállomásról három tervező látványterét tette közzé. A Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác közötti 39 kilométer hosszú vasútvonal felújításának megtervezésére 2021 júliusában a Főmterv Zrt. kapott 3,13 milliárd forintos megbízást.

A felújítandó vonalakat képessé kell tenni arra, hogy rajtuk a személyvonatok akár sűrített, 15 perces követéssel, az elővárosi zónázó vonatok pedig 20 percenként indulhassanak.

Ezen belül a Budapest és Veresegyház közötti belső szakaszon csúcsidőben irányonként négy személyvonat és két zónázó vonat közlekedne, tehát itt minden megállóhelyről teljesülne az óránként négyvonatos kínálat – erről korábban az azóta megszűnt Budapesti Fejlesztési Központ számolt be.

A Paragram elképzelése a Rákospalota-Újpest megállóról.

Fotó: Nemzeti Közlekedési Központ

Egy helyett két sínpárnak kell elférnie

A 71-es vonal felújítása a beruházás a budapesti agglomerációs stratégia része. A tervek már rendelkeznek érvényes környezetvédelmi engedéllyel, sőt, már az engedély módosításával is. Az engedély azonban csak akkor válik érvényessé, ha megszűnnek az azt kizáró okok, ugyanis a terv egyelőre nem minden ponton illeszkedik a beruházásban érintett városok és községek településrendezési tervéhez. Ezért például Veresegyházon és a szomszédos Erdőkertesen – de vélhetőleg már máshol is – már terítéken van a helyi tervek módosítása, hogy majd „elférjen” a jelenlegi egy mellé lefektetendő második vágány, illetve hogy javuljon a vonatmegállók helyi közlekedési összeköttetése. (A 71-es vonal közúti kapcsolatainak fejlesztése nemcsak e két településen kerül terítékre, hanem része a teljes projektnek.) Kap egy második vágányt egyébként a Vácrátót és Vác-Alsóváros közötti szakasz is. A még nem tudni, mikor induló kivitelezés révén megváltozna egyes vasútmegállók környezete is.

A vácrátóti megálló közelében például kialakítanak egy új katonai-polgári rakodót a „katonai mobilitási igények” miatt, Rákospalota-Újpesten pedig helyhiány miatt megszűnik az állomás tehervonat-félreállító funkciója.

(Félreállító vágányok ehelyett a 70-es vonalon létesülnek, először öt, később esetleg még kettő.) Megszűnik az Alagimajor megálló, és nem lesz utasforgalom a vácrátóti megállóban – amely amúgy is jóval a településen kívül van –, viszont kap egy megállót a veresegyházi medveotthon. Rákospalota-Újpest, Váchartyán és Veresegyház vasútállomását és környezetét felújítják, hét másikat lebontanak, és újat építenek helyettük.