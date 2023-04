A fővárostól délre kialakítandó V0-s vasútvonal fontossága mellett is érvelt Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója a Dunaújváros Online-nak (Duol) adott interjújában, amikor a magyarországi árufuvarozás fellendítéséhez szükséges teendőkről beszélt.

Fel kell lendíteni Magyarország vasúti árufuvarozását.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Miközben a V0-s részben meglévő, de több szakaszon is felújítandó nyomvonalon haladna, egyelőre nyitott, hogy az újként építendő szakasza hol haladna át a Duna fölött. Esélyes, hogy Dunaújvárostól északra, erről posztolt tavaly júniusban Vitézy Dávid is, még közlekedéspolitikáért felelős államtitkárként: „Ez a vasút a tehervonatok számára, Budapesttől délre, részben meglévő vasútvonalak nyomvonalán, más szakaszokon teljesen új beruházásként készül Kecskemét felől érkezve Kunszentmiklós és Dunaújváros között új hídon keresztezve a Dunát, és onnan új kapcsolatokat nyitva Székesfehérvár–Győr irányában.”

Egyelőre csak két magyar városban keresztezi vasúti híd a Dunát

Mosóczi László (aki a kötöttpályás járműgyártásért felelős miniszteri biztos is) a Duolnak kifejtette, hogy Magyarország a kötöttpályás, de a közúti közlekedés szempontjából is tranzit ország. Ám jelenleg a vasúti és a közúti hálózat is sugaras irányú, Budapest központú, a Dunát keresztezni pedig csak Budapesten és Baján lehet. (…) A budapesti agglomerációban egyre több személyvonat is közlekedik, így a tehervonatok és személyvonatok szétválasztása szükségszerű. Annak érdekében, hogy a magyarországi teherforgalom növekedhessen, a kormány 2020-ban döntött a V0-s vasúti körgyűrű kialakításáról, hasonlóan az M0-s Budapestet elkerülő közúti körgyűrűhöz.

Mint az interjúban elmondta, a V0-s nyomvonalát már kijelölték, ez a Komárom, Kisbér, Mór, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Adony, Szalkszentmárton, Kunszentmiklós, Fülöpszállás, Kecskemét, Szolnok útirány. A Dunán új vasúti hidat kell építeni a csatlakozó szakaszokkal együtt, amelyek azonban nagyon rossz állapotban vannak, fel kell őket újítani.

Mosóczi László azt is hangsúlyozta, hogy nehezen határozható meg az új híd optimális helye. Ha megvan a pénzügyi fedezet, a V0-s építése 2027-ben kezdődhet. Egy híd építése legalább három-négy évig tart. A vezérigazgató reméli, hogy tíz év múlva Dunaújvárosnál vonat közlekedik a Dunán keresztül.

Útprojektek is segítik Dunaújvárost

Dunaújvárost érinti a 2016-ban indult útprogram is. Ennek eleme az M81, M8-as gyorsforgalmi út, amely a Komárom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét nyomvonalon fut. Innen lehet Szerbiába és Romániába átjutni, illetve ott lesz az új M44-es csatlakozása is. Az M81, M8-ast már tervezik, megépítése még ebben az évtizedben várható.

Mosóczi László feladata a hazai kötöttpályás járműgyártás újraindítása is, ám ehhez a kormány 2020-es döntése szerint csaknem kétezermilliárd forintra van szükség. A szakember feltételezése szerint az újraéledő vasmű részt tud venni ebben a munkában.