Az országban működő, kétezernél jócskán több elektromosautó-töltő alapján teljes lefedettségűnek nevezhető a hazai e-töltő hálózat, annak ellenére, hogy a berendezések telepítése messze nem egyenletes, illetve hogy tavaly jóval kisebb mértékben bővült a számuk, mint egy évvel korábban. Az elmúlt év végén 2147 e-töltő működött az országban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közelmúltban ismertetett adatai szerint, vagyis az egy évvel korábbinál 267-tel több, viszont 2021-ben még 560-nal, 2020-ban pedig 550-nel nőtt a számuk.

Több mint kétezer berendezésnél lehet már e-autót tölteni.

Fotó: Kallus György

Korábbi érdeklődése során a Világgazdaság nem jutott hivatalos információhoz arról, hogy hol tart az elektromos töltők kötelező telepítése, más lapértesülés szerint a telepítés esetleges elmaradását a jogszabály nem szankcionálja, bár bírság kiszabható, és előírható a mulasztás pótlása. A kijelölt körnek (a fizetős parkolóknak, a parkolóházaknak, a boltoknak és a bevásárlóközpontoknak) 2017-től el kellett kezdeniük e berendezések kihelyezését. A telepítendő töltők számára vonatkozó kötelezettség nem évről évre, de folyamatosan nő, mégpedig az üzletek esetén a nettó elárusítóhely nagysága, a településeknél pedig a lakosság száma alapján.

A már nem is olyan távoli cél az, hogy 2026-ra a 300 négyzetméteresnél nagyobb üzletek parkolóinak minden tizedik autóhelyén lehessen a járművet tölteni.

A múlt év eleje óta további előírások is születettek. Már minden új építésű ingatlanhoz is kötelező e-töltőt telepíteni, illetve előkészíteni a későbbi telepítést az új építésű és a felújított épületekben. Ha az épület régi, akkor van háromévnyi haladék a munka elvégzésére. E rendelet részleteiről, például hogy milyen épület esetén hány töltőt kell telepíteni, korábban többek között a villanyautosok.hu számolt be.

Fontos, hogy az engedélyköteles berendezések fenti számánál, azaz a 2147-nél sokkal több helyen lehet tölteni, hiszen az eszközökön elhelyezhető több csatlakozó is, ezek mindegyike külön töltőpontnak számít. A múlt év végén 4434 töltőpont működött az országban. Bővíti a lehetőségeket az otthoni áramvételezés is, ami lassabb, mint az „utcai”, de nem igényel külön várakozást. E lassúságot oldhatja az új építésű házak e-töltővel való kötelező ellátása,

és teheti a töltést tisztán piaci alapú áramvásárlássá a jelenlegi megoldás helyett,

amikor a házi vételezés egyetemes szolgáltató tarifával vagy lakossági piaci áron történik.

Az e-töltők szaporodása ellenére egyre általánosabb az a vélemény, hogy a villanyautót elsősorban a városi közlekedésben biztonságos használni. Hosszabb távra marad a hagyományos, a hidrogénüzemű, vagy más, még ki nem bontakozott megoldás. Igaz, most még nem látható, hogy hogyan válhat általános közlekedési formává az igen drága technológián alapuló H autó.

Vármegyéje válogatja

A piaci alapon telepített e-töltők először döntően a nagyobb városokban és az autópályák közelében jelentek meg. Így nem meglepő, hogy a legtöbb töltőállomás továbbra is a fővárosban (731), illetve Pest vármegyében (292) érhető el – írta a MEKH. Egy év alatt legnagyobb mértékben Baranya (55,6 százalék), Tolna (53,3) és Pest (25,3) vármegyében nőtt a számuk. Igaz, Baranyában és Tolnában volt honnan növekedni: a hivatal szerint 2022 utolsó negyedében Baranyában csak 27 e-töltő működött, három hónapra rá pedig 42. A tolnai bővülés is csak az arányaiban látványos: ott 15 helyett már 23 berendezés működik. A sereghajtó Nógrád vármegye maradt, ahol bár üzembe helyeztek az elmúlt év utolsó hónapjaiban 2 ilyet, így is csak 16 van.