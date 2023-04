Az ÖBB Rail Cargo Group (RCG) egy Magyarország és az Észak-Adria közötti járattal bővíti a Transnet nevű fuvarozási hálózatát. Közleménye kiemeli, hogy a horvátországi Rijeka kikötője fontos átrakóhely Dél-, Közép- és Délkelet-Európa számára.

Felpöröghet az áruforgalom a BILK és a rijekai kikötő között

Fotó: Iro Zoltan / RCG

A járat több irányvonati lehetőség mellett, megálló nélkül, közvetlen hálózati kapcsolatot teremt a tengeri áruforgalom számára Budapest és Rijeka között. Fix menetrendje lesz heti két körfuvarral, és a közlemény által előnyösnek mondott fuvarozási időkkel. A járat különösen alkalmas 20 és 40 lábas konténerek továbbítására. Budapesti végpontja a BILK terminálon lesz. A BILK-ről antenna-összeköttetéssel további nyugat-európai célállomások, például Neuss, Bécs, Wels vagy Ludwigshafen is elérhetők.

Közelebb települt az ügyfelekhez a Rail Cargo Group

Az év elején az RCG már megnyitotta irodáját a rijekai kikötőben, mert így helyben kezelheti azokat a megbízásokat, amelyek annak köszönhetőek, hogy jelentősen megnőtt a kikötőbe érkező és az onnan induló konténerszállítmányok mennyisége. A telephely kikötői ügynökségi szolgáltatásai kiterjednek az ügyfelek import és export forgalmára és az azokhoz kapcsolódó tranzitbejelentéshez és a vámkezeléshez, a kikötői műveletekhez, diszpozíciókhoz, a Rijekából és a Rijekába induló közúti teherfuvarozáshoz, fuvarlevelek (CIM, CMR) kiállításához, valamint egyéb, igény szerinti szolgáltatásokhoz.

A csoport tizenhárom nyelven elérhető Transnet alkalmazásának használói három lehetőség közül választhatnak a kívánt összeköttetés megtalálásához: a Go és Thanks beviteli mezőkkel megkereshetik az áruk induló- és célállomását, majd egy listából kiválaszthatják a megfelelő járatot, vagy egyszerűen rákattinthatnak a térképen egy telephelyre. Ezt követően választhatnak akár teljes Transfer útvonalat, vagy azok kombinációit, amelyek egyedi igények szerint alakíthatók. A kiválasztáskor a megfelelő reláció grafikusan is megjelenik a térképen, és megtekinthetők a kiválasztott telephelyen elérhető szolgáltatások is.

A csoport 60 Transfer összeköttetést kínál, azok több mint 700 kombinációjával és számos egyedi útvonallal az eurázsiai kontinensen.

Lehet szó kocsirakományokról, intermodális szállításról vagy egyedi igényre szabott fuvarozásról. Az indulási állomástól, illetve a rendeltetési helytől függően kiegészítő szállítmányozási szolgáltatások, például átrakás, raktárlogisztika vagy vámszolgáltatás is rendelkezésre állnak.

A Rail Cargo Group a világ 18 országában működik, 34 nemzet 5755 logisztikai szakemberével dolgozik. Évi 463 ezer, azaz napi mintegy 1270 vonatot juttat célba. End-to-end logisztikai megoldásaival évente 94 millió nettó tonnát továbbít. A csoport operatív vezető vállalata a Rail Cargo Austria AG.