Vérfagyasztó jóslat látott napvilágot, meddig tarthat a háború – 2029-ig nem járnak repülőgépek Ukrajna fölött

Az európai légiközlekedés-biztonsági hatóság előrejelzése alapján a vizsgált időszakban, azaz 2029-ig nem várható, hogy feloldják az ukrán, az orosz, a fehérorosz és a moldovai légtérre jelenleg érvényes korlátozásokat. Az Eurocontrol hétéves jelentése szerint a következő hat évben az orosz-ukrán háború hatásai hangsúlyosan érezhetők lesznek, és ha véget is érnének a harcok, az Ukrajna felett tavaly február 24-én lezárt légtér nem lesz azonnal szabad, hiszen valószínűleg hosszú időnek kell eltelnie, amíg a harcokban megsemmisült, de minimum megrongálódott infrastruktúrát helyreállítják. Emellett az is bizonytalan, hogy politikai okokból meddig maradnak érvényben a tiltások, vagyis az orosz gépek kiűzése az Európai Unióból, és fordítva.

Az ukrán légtér sorsa nem csak azért érdekes, mert korábban például Kijev vagy Odessza népszerű célpontnak számított: rengeteg gép szimplán átrepült az ország felett (kivéve a keleti országrészt, ahol a maláj utasszállító 2014-es lelövése óta nem mentek nemzetközi járatok), főleg ázsiai városok felé tartva. A környező országok forgalmát is érinti a háború, leginkább Észtországban (52 százalékkal) és Lengyelországgal (51) csökkent, de a finnek (41) és a litvánok (39 százalék) is megérezték a hatását. A nagy nyertesek eközben a törökök és a balkáni országok.

Az ukránok szerint az Eurocontrol sok mindent nem tud

Az ukrán állami légiforgalmi hivatal az Euroactiv szakportál megkeresésére vitatta az Eurocontrol állításait, mondván, a szervezet nem készít és nem is használ katonai előrejelzéseket. Az ukránok szerint a 2023 és 2029 közötti időszakra vonatkozó megállapítások csak feltételezéseken alapulnak, amelyek nem veszik figyelembe, hogy meddig tarthat a geopolitikai feszültség és milyen egyéb gazdasági folyamatok mehetnek végbe, amelyek akár előre lendíthetik, akár hátráltathatják a légi közlekedés talpraállását.

A hivatal hangsúlyozta, Ukrajna készen áll a repülőgépek fogadására és a szektor újraindítására, amint Oroszország befejezi agresszióját, kivonul az országból, és így nem veszélyezteti tovább a térség biztonságát.

A szakértők szerint viszont az Eurocontrol gyakorlatilag azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ne is tervezzenek a következő hat évben Ukrajnában landolni, vagy felette elrepülni, még ha ott is az a csillagos megjegyzés, hogy ez bármikor megváltozhat.

A Wizz Airnek 140 járatát érintette a háború

Az ukrán légitársaságok természetesen alig várják, hogy újra biztonságos körülmények között repülhessenek, de a Ryanair is megszólalt az ügyben, az ír fapados azt állítja, egy héttel a légtér megnyitása után már vissza is térnének az országba.

A Világgazdaság megkeresésére a Wizz Air azt írta, a háborús helyzetre való tekintettel heti 140 Ukrajnába érkező vagy onnan induló járatát volt kénytelen megszüntetni. A légitársaság a rendkívüli légtérzárhoz igazította menetrendjét, és ez további járatok átalakításához is vezetett, amelyeket az előírásoknak megfelelően csak egy hosszabb útvonalon lehet üzemeltetni.

„A Wizz Air folyamatosan nyomon követi az eseményeket és továbbra is elkötelezett az ukrán utasok mellett, így amint újból biztonságossá válik a légtér, a légitársaság kész visszatérni az országba” – közölte a fapados, amelynek vezérigazgatója, Váradi József elmondta, hogy megcélozzák Indiát.

A Wizz Airnek esélye sem volt kihozni a repülőgépeit Ukrajnából

A cég és a háború „viszonya” abból a szempontból is érdekes, hogy a légtérzár pillanatától négy gépe is Ukrajnában ragadt: a Lvivben állomásozóval fél évvel a háború kitörése után át tudtak repülni Lengyelországba, ám a Kijevben pihenő három ügyében egyelőre nincs megoldás. A Wizz Air sokadszor is azt kommunikálta, hogy kizárólag a konfliktus menetén és az ukrán hatóságokon múlik, hogy mikor tudják elhozni őket: az Airbus A320-asok állítólag sértetlenek, de nyilván alapos átvizsgálásra és karbantartásra lenne szükség, mielőtt átszállnának.