Kedden megkezdődött a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán a vágánylefektetés Kunszentmiklós és Tass között. A munkát ezen a 7,98 kilométeres szakaszon a China Railway Engineering Group Limited (CREC) végzi – számol be a CNR, a Kínai Nemzeti Rádió.

Százhúsz méter hosszú síneket fektetnek le.

Fotó: AFP

A 350 kilométer hosszú Budapest–Belgrád-vasútvonal ikonikus projekt Kína, valamint a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködésben, emellett a kínai vasutak uniós vasúti műszaki szabványokba való integrálásának modellje a közlés szerint. A projektet a Kínai Export-Import Bank finanszírozza. A vasútvonal elkészültével a két főváros közötti menetidő a jelenlegi nyolc óráról körülbelül három és félre csökken. A vonal magyarországi szakasza a tervek szerint 2025 júliusában nyílik meg.

A szerbiai szakaszt már régen átadták.

A hírről beszámolt és több friss képet tett közzé a Hszinhua kínai hírügynökség is. Mint írja, a darabonként 120 méter hosszú sínek lefektetése rossz időjárási viszonyok, vihar, villámlás és zuhogó eső közepette kezdődött. A mostani szakasz a Böszörig vezető 76 kilométeres vonal része. Kunszentmiklós Budapesttől 54 kilométerre van, itt lesz a legnagyobb állomás a Budapest–Belgrád-vasút kínaiak által épített szakaszán. A beruházás várható idei mérföldkövei közé tartozik a jobb oldali vonal vágányfektetésének befejezése, a bal vonal alapozásának rekonstrukciója, a nyomvonal mentén található állomások felújítása, ahogyan híd- és átereszprojektek is.

Három éve indult a projekt

A Budapest–Belgrád-vasútvonal 152 kilométeres magyarországi szakaszát a China Railway No. 9 Bureau, a China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd. és hazai partnerek konzorciuma épít. A magyarországi szakasz munkálatai 2020 júliusában kezdődtek, és 2022 februárjában léptek a mélyépítési szakaszba. A Budapest–Belgrád-vasút a kínai Egy övezet egy út kezdeményezés egyik zászlóshajója Európának ezen a részén – emeli ki a hírügynökség, amely a beruházást Kína és a kelet-közép-európai országok közötti együttműködés elmélyülésének eredményeként értékeli. A projekt jelentős támogatást kapott Kína és Magyarország kormányától.