Stratégiai döntés van születőben arról, hogy létesüljön-e az oroszországi Murmanszkban egy kikötő, kifejezetten a fehérorosz áruk továbbítására. A kérdés legutóbb csütörtökön került terítékre az orosz kikötővárosban Roman Golovcsenko, Fehéroroszország miniszterelnöke és Andrej Csibisz a murmanszki terület kormányzója közötti megbeszélésen a Belta hírügynökség tudósítása szerint. Golovcsenko jelezte, hogy a beruházás előkészítése már megtörtént, viszont a jogi személyek közötti kapcsolatokról, a pénzügyi és gazdasági kérdésekről még dönteni kell.

Murmanszk az orosz északi hajózási útvonal egyik végpontja

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Tavaly már valamivel több mint 30 ezer tonna fehérorosz árut raktak át Murmanszkban, az idei első négy hónapban pedig már 95 ezer tonna fölött járt a mennyiség. A kormányfő jelezte, hogy „érdekeink most Murmanszkban vannak egyedi tényezők kombinációja miatt. Először is a jégmentes Kola-öböl, másodszor a szabad hozzáférés két óceánhoz is. Azok, akik Murmanszkon keresztül közlekednek, nem szembesülnek olyan kockázatokkal, amelyek a balti-tengeri hajózás szabadságának problémái miatt felmerülhetnek.

Korábbi partnereinktől bármit elvárhatunk, ezért van szükség biztosításra

– szögezte le Roman Golovcsenko.

Jó az orosz kikötőhöz kapcsolódó szállító infrastruktúra

A fehérorosz miniszterelnök szerint a jövő egyébként is az északi tengeri útvonalé. Az ahhoz kapcsolódó vasúthálózat ugyanis fejlett, és hatalmas beruházások folynak új megközelítő utak építésére. A vasúti közlekedési infrastruktúra érintett áteresztőképessége pedig nagyon jó. „Mindezen mutatók kombinációját figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy Murmanszk megyére összpontosítunk” – magyarázta.

Az alternatív szállítási módoknál sokkal rövidebb északi-tengeri útvonal Oroszország számára is kiemelten fontos. Olyannyira, hogy az év nagyobb részében befagyott tengeren atomjégtörők vágnak utat a kereskedelmi hajóknak. Jelenleg hét ilyen eszköz üzemel, három további pedig épül. Az atomjégtörők nagy igénybe vételnek vannak kitéve, mert a reaktoraik teljesítményét gyakran kell növelni, illetve csökkenteni a 1,5-2,5 méteres vastagágú jégtorlaszok között.

A hajó reaktora ilyenkor akkora vízszintes illetve függőleges irányú terhelésnek van kitéve, mint amekkora terhelés egy jelentősebb erejű földrengés során lép fel.

Murmanszkra egyre nagyobb feladatok várnak

Az északi-tengeri útvonal fejlesztéséhez szükséges hajók száma alapján 2030-ban legalább 7,5 ezer emberre lesz szükség, ebből minimum 1,5 ezerre az atomjégtörőket üzemeltető Atomflotnál, erről már Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója beszélt, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és a kormánytagokkal találkozott. Elmondta azt is, hogy a tengerészeti képzés legalább 5,5 évig tart. Az ülésen Alekszej Csekunkov, a Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék fejlesztési minisztere pedig arról számolt be, hogy jóváhagyták az NSR új jégtörő és szállító flotta létrehozásának ütemezését (összesen 153 hajóról van szó).