A vasúti teherfuvarozás ösztönzése érdekében az építési és közlekedési miniszternek 2022 első napjától az év utolsó napjáig érvényes, vissza nem térítendő támogatási programot kell kidolgoznia, az energiaügyi miniszter bevonásával. A programot be kell nyújtaniuk az Európai Bizottsághoz az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer forrásai terhére történő finanszírozhatóság engedélyezése érdekében. A támogatásra a program Európai Bizottság általi jóváhagyása esetén kerülhet csak sor.

Érdemesebb lesz a hazai síneket koptatni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Közel 60 milliárdos segítség érkezhet

Ebben az esetben az új kormányrendelet szerint 57,3 milliárd forint központi költségvetési forrás áll rendelkezésre a tehervonatok által fizetendő hálózat-hozzáférési díjstruktúra átalakítására, lényegében a díjak csökkentésére. A forrás két tételből érkezne az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) „vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése jogcímcsoport javára”. Kilencmilliárddal az Energiaügyi Minisztérium azon keretét kell megrövidíteni, amely energia- és klímapolitikai modernizációra áll rendelkezésre, 48,3 milliárddal pedig az ÉKM-nél a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokat finanszírozó keretet. És ezzel még nincs is vége: a kormány az építési és közlekedési minisztertől november 15-ig a 2023. december 31. utáni időszakban alkalmazandó támogatásra is várja a javaslatot.

A pályadíj lefaragása a hazai vasúti fuvarozók régi kérése. Mint állítják, rontja a versenyképességüket, hogy míg Európában számos országban adnak engedményt ebből a díjból, Magyarországon nem.

Arra is volt példa, hogy a külföldi fuvarozók Magyarország elkerülésével szervezik azokat a fuvarjaikat, amelyek korábban áthaladtak az országon.

Mellesleg a mostani kormányhatározatnak bőven van előzménye, hiszen a vasúti érdekképviselet, a Hungrail ezzel kapcsolatban több levelet is küldött az érintett tárcáknak, egyeztetés is volt bőven, és már ígéretek is elhangzottak.

Új piac nyílik az áramkereskedőknek

Az építési és közlekedési miniszternek már szeptember 30-ra is össze kell állítania egy másik előterjesztést, az energiaügyi miniszter bevonásával. Ennek az előterjesztésnek a vasúti vontatási és nem vontatási célú villamos energia piacának olyan átalakításáról kell szólnia, amely lehetővé teszi a vállalkozó vasúti társaságoknak, hogy önállóan, a pályahálózat-működtetőtől függetlenül vásárolhassanak áramot. A független árambeszerzés kérdése a villamos energia 2021 őszétől indult, tetemes drágulásakor került előtérbe, ugyanakkor a szabad áramvásárlást normál piaci megfontolások is indokolnák. Lehet, hogy még az árcsúcsok idején is olcsóbban adta volna a pályaüzemeltető az áramot, ha nem lett volna monopolhelyzetben. A vontatási energia ára a 2021 őszi szintről tavaly tavaszra az ötszörösére nőtt. (Az így kialakult, tarthatatlan helyzetről készült podcastunkat a cikk végén nézhetik meg.)

A szabad áramvásárlás azonban nemcsak szabályozási, hanem műszaki kérdés is.

Mérhetővé kell tenni hozzá az összes vontatójármű áramfelvételét, illetve azt, hogy az országos hálózatba hol és mennyi olyan villamos energia érkezik, amelyet nem a pályahálózat üzemeltetője rendelt meg. E „szabadságot” a kormányrendelet szerint tehát az állami vasúttársaságok nem kapnák meg. Ezeknek továbbra is azt az áramot kellene használniuk, amelyet az anyavállalatuk vásárol számukra.

A fenti változtatásokra a kormányrendelet szerint azért van szükség, hogy kiszámítható és fenntartható módon növekedjen a logisztikai, a vasúti árufuvarozási és a személyszállítási alágazat versenyképessége.

A témához tartozó podcast: