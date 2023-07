A svájci Stadler cégcsoport magyarországi központként működő budapesti leányvállalata 2023. július 1-től részvénytársasági formában működik. A Stadler Trains Magyarország Zrt. irányítását három fős igazgatóság látja el.

Homolya Róbert lett a Stadler Zrt. elnöke

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lezárult az átalakulás

A tavaly októberben a Stadler hazai csapatához csatlakozó Homolya Róbert a vállalat elnöki tisztségét tölti be, feladata a vállalat hazai stratégiájának megtervezése és végrehajtása. ( Homolya Róbert tavaly januárban nyilatkozott a Stadler előtt álló feladatokról a Világgazdaságnak.) Az operatív munkát vezérigazgatói minőségben a vállalatcsoportnál különböző funkciókat 15 éve betöltő Kiss Csaba irányítja. A tulajdonos képviseletében a igazgatóság harmadik tagja a Stadler vállalatcsoport elnöke, Peter Spuhler lett. Ezzel a 2022 szeptemberében indult és bejelentett átalakulási program befejeződik. A budapesti központ továbbra is a vállalat értékesítéséért és kommunikációjáért felel, illetve a jövőben lényegesen nagyobb részt vállal a projektek lebonyolításának felügyeletéből. Az alaptevékenységek mellett

az új vezetés stratégiai feladatai közé tartozik a vasúti járműgyártás hazai részarányának erősítése érdekeben a hazai partnerekkel való stratégiai partnerségi lehetőségek azonosítása és kialakítása is.

A változások a szolnoki és a pusztaszabolcsi leányvállalatok és telephelyek működését és irányítását nem érintik.

Egymás után érkeztek a magyarországi megrendelések

A Stadler magyarországi története a budapesti központ 2005-ös megalapításával kezdődött el, amelyet az első hazai FLIRT megrendelés teljesítésére hoztak létre. Azóta a vállalatcsoport összesen 143 FLIRT vonatot, 40 KISS emeletes motorvonatot, és 12 Citylink tram-traint értékesített Magyarországon. A Stadler magyarországi munkavállalóinak száma meghaladja a 750 főt, összesített 2022-es árbevétele pedig az 57 milliárd forintot.

A csoport komoly mérföldkövet is ünnepelhet: vevőre talált a 2500. FLIRT típusú vonat is, amelyből több mint 900 jármű gyártásában, 28 ezer tonna alumínium felhasználásával és 6 millió munkaóra befektetésével, a Stadler szolnoki üzeme is részt vett. A FLIRT ma már 21 országban teljesít szolgálatot – az északi sarkkörtől Magyarországon át, egészen Észak-Afrikáig. A FLIRT-ök Magyarországon 2007 óta közlekednek, a MÁV-START és a GYSEV vonalain összesen 143 motorvonat szállítja az utasokat. A FLIRT flotta a MÁV teljes futásteljesítményének mintegy negyedét adja, átlagosan 94 százalékos, vagyis kiemelkedően magas rendelkezésre állással.