Drága a repülőjegy, de nem csökken a kereslet – VG Podcast Csúcsforgalom van a repülőtereken, elmaradt az ilyenkor szokásos nyári pangás, továbbra is nagyon élénk a kereslet Magyarországról is, noha nemcsak az utasszám emelkedik, hanem a repülőjegyárak is. London őrzi elsőségét az értékesítési toplistán, de harmadával kevesebb jegy fogy, mint korábban.