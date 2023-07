Viszik a magyar fát az olaszok

Erős magyarországi üzenete is van annak, hogy a németországi egyeskocsi-fuvarozás jövőre 300 millió eurós támogatásra számíthat. Ez a speciális szállítási forma ugyanis fajlagosan sokkal költségesebb a többinél, de életben tartására minden országban hatalmas szükség. A hazai piacon például a lakossági ellátáshoz elengedhetetlen tűzifafuvarozást tette gazdaságossá ez az állami pénz.

A fafuvarozás számára nagy segítség az állami támogatás.

Fotó: David Payr

Megmenekült a német egyeskocsi-fuvarozás

Jövőre 300 millió euró állami támogatást használhatnak fel a németországi vasúti fuvarcégek az egyeskocsi nevű szolgáltatásuk többletköltségeinek fedezésére. Ez egy olyan tevékenység, amelynek során a vasúti szerelvény vagonösszetétele az útja során többször változik, ami több megállást, tolatást, rendezést, és persze időt, valamint költséget igényel. A németországi hírt üdvözlete a helyi Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) elnöke, Martin Burkert a DVZ közlekedési szaklapnak adott interjújában, mert – állítása szerint – a támogatást nélkül akár tízezer munkahely is veszélybe került volna. Sőt, még több is, mert a DB Netz is elbocsátásokra kényszerülhetett volna a rendező pályaudvarok érintettsége miatt.

Az egyeskocsi-szolgáltatás kényszerű leállítása miatt napi 40 ezer kamionnal lenne többre szükség a közutakon.

A DB Cargo egyébként egymaga 350 millió euró támogatást szeretett volna, a 300 millión viszont a riválisaival kell osztoznia. Hasonló a helyzet Magyarországon is, ahol a szolgáltatás megsegítésére kiosztható évi 6,4 milliárd forint az egész vasúti szegmensé, de a döntő részét az országos egyeskocsi-szolgáltatást nyújtó és méretei alapján is a legnagyobb, osztrák hátterű Rail Cargo Hungaria (RCH) használja fel.

Jól jött a magyar tűzifaprogramnak is a speciális támogatás

A társaság számára ilyen nagy egyeskocsis-feladat volt a lakossági tűzifaprogram keretében a tűzifa eljuttatása az erdészetekből a felhasználási, illetve továbbosztási helyekre. A lakossági tűzifaprogram keretében az RCH 2022 októberétől 2023 májusáig mintegy 85 ezer tonna hengeres fát továbbított az arra rászoruló térségekbe. „Az egyeskocsi-fuvarozás 2021-ben indult állami támogatásával megnyílt az út a Magyarországon kitermelt fa piaci versenyképességének hosszú távú megőrzéséhez, fokozottan bekapcsolta az erdőgazdaságokat a nemzetközi kereskedelembe, és munkahelyek ezreit védte meg a vasúti ágazatban. Lehetővé vált a faküldemények közútról vasútra terelésére” – állítja az RCH közleménye.

A magyarországi fatüzelés egyébként nő – a 2020-as 5,9 millió köbmétert 2022-ben 12,8 millió köbméter követte – erről a Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont (REKK) írt részleteket egy tavaszi tanulmányában. A növekedés kedvező abból a szempontból, hogy fatüzeléssel is csökkenthető az ország gázimporttól való függése, ám szólnak ellene környezetvédelmi érvek is. A KSH adatai szerint ráadásul az utóbbi években meg is drágult a tűzifa, amely sok alacsony státuszú háztartás elsődleges tüzelőanyaga.

Viszik a magyar fát az olaszok

Bár a program lezárult, az RCH, a Rail Cargo Logistics – Hungaria (RCL-HU) és az erdőgazdaságok vezetői a napokban a vasúttal továbbított fa mennyiségének növeléséről egyeztettek, ideértve az exportot is. A hazai erdészetek 2020-ban 6,58 millió köbméter fát termeltek ki, 2021-ben 7,52 millió köbmétert, amelynek a jelentős részét vasúton juttatták célba. Egyeskocsi-forgalomban az RCH szerelvényei 2020-ban 518 ezer tonna, 2021-ben 604 ezer tonna, 2022-ben 507 ezer tonna hengeres fát továbbítottak bel- és külföldi célállomásokra az RCH közleménye szerint. A magyar fa fő külföldi felvevőpiaca Olaszország (ott a Fantoni társaság a meghatározó vevő) és Ausztria. Tavaly jelentősen nőtt a belföldi felhasználás is.

A magyarországi fa versenyképességéhez a közlemény szerint hozzájárult az RCL-HU által kidolgozott, az egyeskocsi-fuvarozást integráló innovatív logisztikai megoldás is:

a vállalat az erdésztársaságok által különböző helyeken feladott szórt küldeményes vagonokból hat állomási gyűjtőponton irányvonatokat állít össze, amelyek eljuttatják a fát távoli rendeltetési helyükre.

A feladat teljesítésében közreműködik a Rail Cargo Hungaria, valamint a Rail Cargo Carrier horvátországi és szlovéniai vontatási vállalatai.