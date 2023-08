Szeptember 5-től indítja új autóbusz-vezetői tanfolyamait a BKV, amelyekre már B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni, vagyis ezentúl a tehergépkocsi-jogosítvány megszerzése nélkül is részt lehet venni a képzésen.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A BKV tanfolyamaira a karrier.bkv.hu oldalon keresztül lehet B kategóriás jogosítvány, PÁV II. vizsga és EÜ2 orvosi alkalmassági meglétével regisztrálni. A jelentkezők már a tanfolyam ideje alatt munkatársak lesznek, és

a munkabér mellett a tanfolyam moduljaihoz (3 plusz 1 darab) kapcsolódóan, modulonként bruttó 150 ezer forint sikerdíjat is kapnak.

Korábban, ha valaki autóbuszvezető akart lenni, akkor először a személygépkocsi vezetésére jogosító B, majd a tehergépkocsi vezetésére jogosító C kategóriás vizsgát kellett letennie. Ezután kezdhették el a jelentkezők az autóbusz vezetésére jogosító D kategória megszerzését. Most B kategóriás jogosítvánnyal már lehet jelentkezni a D kategóriás tanfolyamra. Így felgyorsul az autóbuszvezetők képzése, hogy a jelentkezők hamarabb munkába állhassanak. Hozzátették, hogy B kategóriás jogosítvánnyal a trolibuszvezetői tanfolyamra is lehet jelentkezni.

Az egész Európában problémákat okozó autóbuszvezető-hiányra reagálva a BKV Zrt. nemcsak az új hivatást választó, leendő autóbusz-vezetőket várja, hanem a szakmában már jelenleg is dolgozó, képzett járművezetőket (autóbusz-vezetőket, trolibuszvezetőket) is.

A vállalat 2023. augusztus 31-ig bruttó 500-500 ezer forintot fizet a jelentkező képzett autóbusz- és trolibusz-vezetőknek és az őket ajánló BKV-s dolgozóknak is.

A prémiumot akkor kapják meg, ha az új kollégák hat hónap után is a BKV-nál dolgoznak.

A BKV-nál jelenleg csaknem 2000 autóbuszvezető és mintegy 300 trolibuszvezető dolgozik, átlagos bruttó keresetük 730 ezer forint. A BKV a járműflotta frissítése érdekében 2022-ben 135 új buszt állított forgalomba, idén pedig további 48 darabot.