Új trend van kialakulóban az Egyesült Államokban: számos amerikai egyetem és főiskola tiltja ki az elektromos kerékpárokat és rollereket a campusokról. Az Electrek nevű portál szerint a tengerentúlon sok diák használta ezeket, miután nem csak könnyebben és gyorsabban, de környezetbarát módon tudott közlekedni velük az adott intézmény területén.

Fotó: Shutterstock

Miért tiltják be az elektromos kerékpárokat, rollereket az amerikai egyetemek?

Hivatalos indoklásukban a felsőoktatási intézmények elsősorban az egészség és biztonság védelmére hivatkoznak, miközben rámutatnak, a közelmúltban egyre több az e-járművekhez kapcsolódó baleset volt az USA-ban.

New Yorkban például július végéig 13, az elektromos biciklihez köthető halálesetet regisztráltak idén.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a tragédiákat szinte kivétel nélkül olcsó, silány márkajelzésű termékek akkumulátorai okozták, amelyeket éjszaka töltöttek.

A Boston College-ban eddig ugyan nem történt nagyobb baj, a diákok viszont esnek-kelnek az elektromos járgányokkal, amit egy idő után megelégelt a vezetés. A biztosítékot ezenkívül az is kiverte, hogy a tanulók folyamatosan a töltési lehetőségeket keresik, a töltőpontokon kialakult tumultusok miatt pedig sokszor nem lehet eljutni a-ból b-be a campusban. Az amerikai egyetemek közül több úgy oldotta meg a problémát, hogy nem az e-bringákat és rollereket, hanem a tárolásukat tiltotta be.

Mennyibe kerül az elektromos kerékpár?

Az Electrek szerint egy átlagos elektromos kerékpár 1000 és 4000 dollár (358 ezer–1,43 millió forint) közötti összegbe kerül az Egyesült Államokban, míg

Magyarországon a belépő ár valahol 200-250 ezer forint körül van, noha egymilliót is simán elkölthetünk rá.

„Egy elektromos kerékpár vásárlása még nyugati pénztárcához mérve is komoly kiadásnak számít. Az elmúlt években sokaknak nyújtottak segítséget a különböző uniós és állami pályázatok, de a legtöbb esetben így is a milliós nagyságrendet közelítette egy menetkész elektromos rásegítéses kétkerekű ára” – mondta Sipos Péter, az e-bike-okat forgalmazó Bixie Bike tulajdonosa, hozzátéve, a társadalmi igényt jól mutatja, hogy a támogatási keretet így is sikerült kimeríteni, de az igazi áttörést a megfizethető elektromos kerékpárok hozhatják el. A Bixie Bike-nál a teljesen felszerelt elektromos biciklik egyike sem lépi túl a 650 ezer forintos lélektani határt.

Az e-bike iránti érdeklődés egyébként ma már olyan intenzív nálunk, hogy többségében ilyeneket kölcsönöznek a magyarok, amikor nyaralni, kirándulni mennek. Az elektromos rásegítésnek köszönhetően ugyanis minden korábbinál többen vállalkoznak hosszabb-rövidebb túrákra, hiszen így nem jelentenek akadályt a kondícióbeli különbségek. A jármű megjelenése a szakértők szerint olyan áttörést hozott az itthoni kerékpáros-turizmusban, ami korszakváltást jelent.

Fotó: Shutterstock

Biztonságos-e az elektromos kerékpár?

A Tern Bicycles szerint igen, és az összeállításából az is kiderül, hogy valójában négy szempontot kell figyelembe venni az elektromos kerékpár vásárlásakor.

Az akkumulátora biztonságos és megbízható legyen – ehhez kizárólag UL 2849-certifikációval rendelkező meghajtást válasszunk. A váza hivatalosan le legyen tesztelve – független labor által, igazolva az ellenálló képességét a megadott maximális terhelésnek megfelelően. Minőségi alkatrészekkel legyen ellátva – a váz és villa mellett többek között a fékek, kerekek, gumik is extra terhelést kapnak. Profi gyártó építse és ellenőrizze – ebben elsősorban a helyi kereskedők, forgalmazók tudnak segíteni.