Remek pluszforrás a főváros I. kerülete számára, különösen nyáron, hogy a turistabuszok csak a kerületi kasszába befizetett pénzért időzhetnek a budai Vár várakozási övezetében. Az önkormányzatnak a behajtáshoz való előzetes hozzájárulása egy napra 9 ezer, egy hétre 45 ezer, egy évre pedig 900 ezer forintba kerül. További összegek – bírságok – folyhatnak be abból, ha az adott vállalkozás elmulasztott hozzájárulást szerezni.

Bírságot szab ki az I. kerület a jóváhagyása nélkül behajtó buszokra.

Fotó: Róka László / MTI

Jogorvoslatnak lehet helye

Úgy tűnik, a nyár elmúltával most ez utóbbi időszaka köszöntött be. A kerület a helyi közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletének megsértése miatt sorra szabja ki a közigazgatási bírságokat az elsőfokú elmarasztaló határozataiban, ezek kézbesítése már tart a buszos vállalkozásokat is képviselő szakmai szervezet, a NiT Hungary értesülése szerint. Az önkormányzat azokat az üzembentartókat keresi meg, amelyek a nyári turisztikai szezonban az önkormányzat előzetes várakozási hozzájárulása nélkül hajtottak be autóbuszukkal a Vár várakozási övezetbe. Az ilyen jellegű közigazgatási eljárásokat a Budavári Kapu Kft. által tett feljelentések alapján került sor – tájékoztatta érintett tagvállalatait a NiT. (A kft. a kerületi önkormányzat tulajdona

A szervezetnek azonban változatlanul az a szakmai és jogi meggyőződése – ugyanis már korábban is foglalkozott a kérdéssel –, hogy megkérdőjelezhetők a várakozási hozzájárulás nélkül a várakozási övezetbe behajtó, de ott kizárólag utaskiszállítás, vagy utasfelvétel céljából megálló autóbuszok ellen a fenti jogcímen indított közigazgatási eljárások. Ezért ezek a határozatok jogorvoslat keretében megtámadhatók. (A KRESZ szerint egyébként az a várakozás, ha a vezető a elhagyja a járművet, vagy ha a járműnél tartózkodik és a leállás óta legalább 5 perc telt el.)

Fellebbezni készülő tagjainak a NiT jogi segítséget, mintadokumentumot kínál.

A Vár várakozási területére való behajtást az önkormányzat 2022. december 1-je óta köti várakozási hozzájáruláshoz és előzetes regisztrációhoz. A várakozási hozzájárulást, mint feltételt előírja a magasabb szintű fővárosi parkolási rendelet is, mégpedig a 6 és 22 óra közötti időszakokra. A várakozási övezetek a Dísz tér, Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza) és a Palota út (Dísz tér és Lovas utca közötti szakasza) területe, tehát a két sorompó közti terület.

Az a buszos vállalkozás, amely várakozási hozzájárulás nélkül hajt be a vár parkolási övezetébe, 100 ezer forint közigazgatási bírságot köteles fizetni.

Azért él a KRESZ is

Ennek kapcsán a NiT a múlt év végén többek között arra hívta fel tagjai figyelmét, hogy a szabályozás a vár várakozási övezet területén belül várakozó (parkoló) autóbuszokra vonatkozik, de a buszok közlekedésére, így a budai várnegyed területén belül a közutak jogszerű használatára is a KRESZ szabályai, és a kihelyezett közlekedési táblák utasításai az irányadók. Fontos továbbá, hogy a helyi parkolási rendelettől és a fővárosi rendeleti szintű szabályozástól eltérően ebben a rendeletben új fogalomként jelenik meg a „behajtás”, mint a várakozással összefüggő, ahhoz kapcsolódó tevékenység.

A jövő évtől a minden kétséget kizáróan jogkövető buszos személyszállító vállalkozásoknak is nőnek a terhei. Úgy tudjuk, emellett továbbra is nyitott, hogy megkapják-e a remélt áfakedvezményt.