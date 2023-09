Egy török légitársaságnak hála immár európai városból is gyermekmentes zónában utazhatnak a repülőgépen az erre vágyók. A Corendon több útvonalon is bevezette ezt a szolgáltatást, amiért plusz díjat is kell fizetni: 45 euróba kerül a „csendes”, falakkal és függönyökkel elválasztott osztály, az azon belül található, nagyobb lábtérrel rendelkező székekért pedig 100 eurót kérnek.

A csak felnőtteknek szóló részt kizárólag 16 éven felüliek vehetik igénybe, és az összesen 19 gépes flottával rendelkező Corendon azt tervezi, egyre több útvonalon kínálja majd ezt az opciót. Az Euronews beszámolója szerint a légitársaságnál azt állítják,

a döntés nem csupán azoknak kedvez, akik szeretnének gyerekzaj nélkül utazni, hanem a szülőknek is, akiknek nem kell aggódniuk a közelben ülők reakciója miatt, ha a gyerek esetleg sír vagy hangos.

A Daily Mail arra is felhívja a figyelmet, hogy ez csupán Európában számít újdonságnak: a nagy ázsiai fapados, az Air Asia régóta tart fenn szektort a hosszú távú járatain kizárólag 12 év feletti jegyvásárlóknak, a szingapúri Scoot ugyancsak kínál ilyen opciót, a Japan Airlines pedig a foglalási rendszerében külön jelzi, ha valamelyik szék két év alatti kisgyereké lesz majd az utazás során.

A különböző fórumokon a hozzászólók jelentős többsége támogatja a gyermekmentes zónákat, igaz, volt olyan is, aki azt írta,

egy sikító csecsemő hangját biztosan nem tompítja eléggé néhány függöny, és azt a gép bármelyik pontján hallani lehet.

Bár a repülőjáratok esetében még nem szokványos ez a megoldás, a szállodák közül egyre több gyermekmentes, pontosabban „felnőttbarát”, Magyarországin is találni ilyeneket: ezekben a hotelekben nem fogadnak 18 éven aluli vendéget, így az oda foglalók pontosan tudják, hogy biztosan nem kell gyermeksírásra ébredniük reggelente. Vannak más példák is: a Virgin olyan sétahajót üzemeltet, amelyen szintén kizárólag felnőttek utazhatnak.