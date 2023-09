Decembertől a 101-es vonalon, Püspökladány és Biharkeresztes között is bevezeti a Magyar Államvasutak az ütemes menetrendet – tájékoztatta az Ihót a vasúttársaság.

A lap emlékeztet rá, hogy a közelmúltban adták át a felújított 101-es vonalon a felsővezetéket, így a vonatok élén már villanygépek is dolgozhatnak.

Augusztus 28-tól Szilik és Traxxok váltották le a Csörgőket, ekkortól hivatalosan is villamosítottnak tekinthető a vonal.

Ugyanakkor üröm az örömben, hogy habár a 101-es vonal korszerűsítése fontos fejlesztés, mégis, a lap szerint masszív hiányérzetet okoz, hogy az engedélyezett pályasebesség mindössze 100 kilométer per óra, holott a vonalvezetés lehetővé tenné a 120, megfelelő biztosítóberendezéssel pedig még a 160 kilométer per órás tempót is, így lényegében csak az évtizedekkel ezelőtt elért tempót sikerült konzerválni. Ráadásul Biharkeresztes állomástól a román határig vezető, bő öt kilométeres szakaszon nem épült ki a villamosítás, erre csak középtávon kerülhet sor, a romániai 300-as számú vasútvonal Kolozsvárt Nagyváraddal és a magyar határnál található Biharpüspökivel összekötő, 166 kilométer hosszú szakaszának 7,3 milliárd lej (körülbelül 470 milliárd forint értékű) villamosítási és felújítási nagyprojektjével összhangban, amely az egyik legfontosabb vasúti infrastruktúra-fejlesztési beruházás Romániában.

A Püspökladánytól a román határig vezető, 55,6 kilométer hosszú 101-es vonal teljes körű átépítése és villamosítása még 2020-ban kezdődött meg. A kivitelező SR 2019 Konzorcium 2023 júliusának végére, az eredetileg tervezetthez képest néhány hónap csúszással készült el a nettó 47 milliárd 237 millió forint értékű, uniós forrásokból finanszírozott munkálatokkal.