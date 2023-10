A Magyar Posta Zrt. hosszú távú célja az, hogy szolgáltatásai az ország minden pontján elérhetők legyenek – jelentette be a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója, Balczó Barnabás abból az alkalomból, hogy a társaság átadta az ötszázadik MPL-csomagautomatáját a fővárosi Etele Plaza épületében. Az új automata a korábbiaktól eltérő arculatú, végleges formájáról 55 ezer közönségszavazat alapján döntött a társaság.

Új partnerségeket építi ki a posta.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az elnök-vezérigazgató felidézte, hogy

az elmúlt négy évben évente átlagosan 18 százalékkal bővül a hazai házon kívüli csomagszolgáltatás forgalma.

Az általa vezetett társaság az elsők között ismerte fel az épületen kívüli csomagfeladás és -átvétel iránti keresletet, ennek is köszönhető, hogy már az ötszázadik csomagautomata átadásánál tart. Az MPL feliratú berendezéseket országszerte egyenletesen, ezen belül a lakossági igényekhez igazítva helyezi ki. Népszerűbb, praktikus helyszínek értelemszerűen az üzletek, áruházak, benzinkutak, közlekedési csomópontok. A jövő év végig további 150 automata elhelyezése szerepel a tervekben.

Újabb postapartnerség születik

Közben a társaság folyamatosan keresi azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyekkel bővítheti a szolgáltatásait, ezek között éppen az automaták telepítését. Szerdán a Magyar Posta aláírja a századik postapartneri együttműködését a Kaposvár közelében lévő Csököly településen. Megállapodott korábban például a győri Audival és a kecskeméti Mercedesszel is. Hosszú távon arra törekszik, hogy az ország bármely pontján a nap 24 órában elérhető legyen a szolgáltatása. Az új partneri modell a Magyar Posta 2023-as sikerprogramjának mondható: a februártól elérhető új partneri együttműködés meghirdetése óta a társaság már 210 partnerrel kötött szerződést, amelyek kétharmada jellemzően 1500 főnél kisebb települések önkormányzata, egyharmada pedig helyi vállalkozás, így például élelmiszerboltok, gyógyszertárak, egyéb vállalkozások. E programjában a posta olyan jelentkezők megkeresését várja, amelyek hosszú távú együttműködésben gondolkodnak. 2023. október 15-től egyébként az Országos Foglalkoztatási Alap Nonprofit Kft.-vel történő együttműködésben már vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatást is igényelhetnek a Magyar Posta új típusú postapartnerei hat hónapra, havonta és munkavállalónként 125 ezer forintot. A partneri programra való jelentkezés lehetősége folyamatos nyitva áll. A társaság a program keretében továbbra is várja a lehetséges partnerek jelentkezését.

Az állami társaságnak három fő célja van:

Az ország mind a 2247 településen legyen saját postahivatala, vagy postapartneri programban kínálja a szolgáltatásait. Gépjárműves mobil postái 1200 kisebb települést látnak el, és ezekhez jön még az 500 automata. Háromezer-ötszáz kézbesítési ponton lesz ott.

Második célja a gyors szolgáltatás. Ennek érdekében az ország minden megyéjében van üzeme és csomagszortírozója. Végül versenyképes kíván lenni, vagyis semmiképpen nem drágább a riválisainál.