Erős versenytársat kapnak a Magyarországon működő csomagszállító cégek. A GLS, a DHL, az MPL és a Foxpost mellé felsorakozik az ukrán Nova Post is. A vállalat november 10-én Budapesten, a Teréz körúton megnyitotta első magyarországi fiókját. A 2001-ben alapított, kijevi központú csomagszállító vállalat Ukrajnán kívül Moldovában, Lengyelországban, a balti államokban, Csehországban, Németországban, Romániában és Szlovákiában is jelen van. Északi és keleti szomszédunknál is idén hozta létre első átvételi pontját. Magyarország a tizedik piaca.

Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Anyavállalata, a Nova Postha Ukrajna egyik legnagyobb adófizetőjének számít, 2022-ben 7,1 milliárd hrivnyát (178 millió euró, azaz 67,5 milliárd forint) utalt át az ukrán állam kasszájába. Ukrajna húsz legnagyobb foglalkoztatója között van évek óta, Európa-szerte mintegy 32 ezer alkalmazottja van.

A cég hazájában piacvezető 25 ezer csomagküldő ponttal, 10 ezer fiókkal, és 15 ezer postai automatával rendelkezik.

A pénteki budapesti megnyitón Vjacseszlav Klimov, a Nova Post társalapítója elmondta, küldetésüknek érzik, hogy minden olyan országban, ahol nagy számú ukrán közösség él, jelen legyenek. Az orosz–ukrán háború miatt kényszerűségből sok ukránnak kellett elhagynia a hazáját, és sokan közülük második otthonukra leltek Magyarországon. A cégvezető köszönetét fejezte ki a magyar népnek, hogy befogadta a háború szörnyűségei elől menekülő honfitársait.

A cégvezető kiemelte, hogy a budapesti nyitással a kör bezárult, hiszen immár Ukrajna minden szomszédjában működik a cég (kivéve értelemszerűen Oroszországot).

A Nova Post tavaly kezdett nagyobb külföldi terjeszkedésbe, és azt az ambiciózus cél tűzte ki maga elé, hogy 2025-ig a világ harminc országában összesen kétszáz fiókja legyen. Még idén megnyitják első fiókjukat Olaszországban és Franciaországban is.

A terjeszkedés miatt, a gyorsabb, és magasabb minőségű ügyfélkiszolgálás érdekében elindították repülőtársaságukat, a Supernovát, amely egyelőre Kelet-Közép-Európa országaiban szállít csomagokat, de a terveik között szerepel az Európa és az Egyesült Államok közötti összeköttetés kiépítése is.

Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A Budapesten megnyílt első iroda földszintjén található maga a csomagküldő fiók, az emeleten pedig egy coworking iroda működik. Pajda Marianna, a Nova Post Magyarország ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy egy közösségi teret szeretnének létrehozni az itt élő ukránok számára, a vállalat hasonló fiókjai számos európai nagyvárosban amolyan mini nagykövetségként funkcionálnak a helyi közösség körében.

A magyarországi jelenlét kiépítése 100 ezer eurós (csaknem 38 millió forint) beruházás volt a cégnek.

A Világgazdaság kérdésére az ügyvezető elmondta, hogy tervben van további magyarországi terjeszkedés is, azonban ennek üteme és mikéntje még nincs kőbe vésve, az első időszak tapasztalatai alapján döntenek majd róla. A budapesti központban jelenleg hét ember dolgozik.

A Nova Post ügyfelei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A cégeknek személyre szabott ajánlatok kialakítására is lehetőségük nyílik. A csomagküldő cégnek saját applikációja is van, ami megkönnyíti az ügyintézést. Bár fizikailag még csak a fővárosban vannak jelen, a teljes magyar piac lefedését az ExpressOne futárcéggel való együttműködésük keretében már jelenleg is megoldották.