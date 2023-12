Appokkal még könnyebb Az iparág fent említett fejlődésére jó példa, hogy egyre többet tudnak a Magyarországon is aktív svájci-svéd ABB váltóáramú töltőihez használható mobiltelefonos alkalmazások. A Chargesync például alkalmas a töltési ciklusok naplózásához és a töltés egyedi igényekhez való illesztéséhez a vállalat tájékoztatása szerint. Kibővített digitális funkciói Bluetooth, wifi, 4G és Ethernet kapcsolaton keresztül is elérhetők. Használata esetén már több Terra fali töltő hozzárendelhető egyetlen felhasználói fiókhoz;

a töltés indítható és leállítható egyetlen gombnyomással;

megtekinthető a valós idejű töltési állapot és az aktuális töltési munkamenet költsége;

ütemezhető a töltés automatikus indítása és leállítása;

a Terra fali töltő töltési energiája dinamikusan szabályozható a többi háztartási készülék energiafelhasználásának függvényében. A felhasználók internetről bárhonnan elindíthatják vagy leállíthatják a töltést, és hozzáférhetnek a töltési adatokhoz. A fali töltő tulajdonosa, ha akarja, ingyenes töltési időpontokat állíthat be családtagjainak, barátainak vagy vendégeinek anélkül, hogy alkalmazást vagy RFID-kártyát kellene használni. A céges autók címkézése (car tagging) minden eddiginél egyszerűbbé teszi a céges autótöltés költségtérítési jelentéseinek lekérdezését és egyszerű exportálását, az új globális támogatás pedig több mint 25 nyelven és száz pénznemre kalibrálható.