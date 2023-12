Kivételektől eltekintve 2024. január 1-jén lép hatályba az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet – hívta fel tagjai figyelmét a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary)

A tachográf elektronikus kérelméhez fénykép és aláírás is kell

A rendelet több jogszabályt is módosít, a következők a fontosabbak:

1. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 2011-es kormányrendelet módosítása:

A magyar hatóság által kiadott vezetői engedéllyel rendelkező jármű vezetőjének az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélyt a szolgáltatás teljesítése közben nem kell magánál tartania.

2024. január 1-jétől a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherautóval végzett saját számlás közúti áruszállítás esetén a közúti áruszállítási igazolvány iránti kötelezettség megszűnik.

2. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 2017-es kormányrendelet módosítása:

Kiegészül a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kormányrendelet azzal, hogy a járművek egyedi forgalomba helyezésekor az ügyfélnek – előzetes nyilatkozata esetén – elektronikus úton is megküldhető a műszaki vizsgálati bizonyítvány, a jármű műszaki adatlapja és az egyedi forgalomba helyezési engedély.

2024. július 1-től a kormányablak a tachográf-kártya kérelem elektronikus kérelméhez csatolni kell a kérelmező személy képmását és névaláírását az űrlaphoz.

3. 2024. január 1-jén lép hatályba a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 2015-ös kormányrendelet következő módosítása:

Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének, aki a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 2011-es kormányrendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott, érvényes buszvezetői szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel (GKI képesítés) rendelkezik.

Van ám árnyoldal is

A jövő évtől azonban megnőnek az útdíjak is, a hatályos tarifák a Nemzeti Útdíjfizető honlapján olvashatók. Az emelés az előrejelzett inflációnak akár az ötszörösével is megemelheti a közúti árfuvarozók költségeit, amit azok kénytelenek tesznek továbbhárítani ügyfeleikre, ha tudnak. Problémás a közút buszos személyszállítítók helyzete is, aki a NiT-en keresztül egyes járműkategóriák esetében könnyebb díjfizetési feltételekért lobbiztak.