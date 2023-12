Két okból is fáj nekünk a határokon kialakult őrület, aminek az oka, hogy az ukrán közúti fuvarozók liberalizált módon férnek hozzá a piacokhoz

– reagált a több országban is hatalmas problémát okozó helyzetre Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára.

Beragadtak a sorokba a magyar kamionosok Záhonynál.

Fotó: Balázs Attila / MTI

Az uniós piacokon való szabad mozgás lehetőségét azért kapták az ukrán és a moldáv fuvarozók, hogy gyorsabban juttathassák célba az Ukrajnába küldött élelmiszer- és segélyszállítmányokat, illetve az onnan szállított gabonát, miután a keleti szomszédunknál kitört háború miatt a vasúti és vízi szállítások ellehetetlenültek.

Másra szól az engedély, más lehet a kamionban

Ám a jelek szerint az ukrán fuvarozók már mindent szállítanak, még más országokon belüli fuvarokat (kabotázst) is vállalnak, amire egyébként is külön engedélyt kellene kérniük. Növekvő piaci súlyuk alapján a tevékenységük régen túlléphette a segély- és élelmiszer-szállítmányok továbbítását. Bár ez nehezen ellenőrizhető, az nyilvánvaló, hogy az ukrán járművek száma látványosan nőtt a magyar utakon: a NÚSZ Zrt. adatai szerint 2023-ban 33 százalékkal több kilométert futottak Magyarországon az ukrán kamionok, mint tavaly. Az is kétségtelen, hogy lejjebb nyomták az árakat. Ezt úgy tehették meg, hogy az uniósnál alacsonyabb költségekkel dolgoznak, továbbá nem vonatkoznak rájuk az uniós előírások, így a mobilitási csomag azon passzusai sem, amelyek betartása megnöveli az uniós fuvarozók kiadásait. Olyan áron vállalnak el magyarországi munkákat, amilyen áron az magyar fuvarozóknak már nem térülne meg.

Beállt a határ Záhonynál

Az ukrán piaci dominancia Magyarország mellett Szlovákiában és Lengyelországban is nagyon erős lett. Elsőként a lengyel fuvarozók léptek (néhány napja ismét), amikor több mint egy hónapja blokádot állítottak a lengyel–ukrán határon, majd kisebb szimpátiatüntetéssel követték őket a szlovákok. A szintén demonstrációra készülő magyar fuvarozók eddig csak azért nem léptek az MKFE főtitkára szerint, mert Záhonynál egyébként is torlódás alakult ki a lengyel és a szlovák határról ideterelődött járművek miatt. A rendőrség ezért most lassítja a belépést Szlovákia felől Tornyosnémetinél, hogy ne Magyarországon torlódjon fel a rengeteg kamion. Emiatt pedig most a szlovák oldalon is sor van Magyarország felé.

Előzhetnének a magyar kamionok

A másik ok, ami miatt a kialakult helyzet fáj a hazai fuvarozóknak – bár közülük viszonylag kevesen közlekednek Ukrajnában –, hogy nekik is ki kell várniuk a sorukat a hosszú járműoszlopokban a határon, Záhony mindkét országbeli oldalán. Az MKFE most számukra keres megoldást, például hogy a magyar kamionok a sor mellett előremehessenek a határig, és ott át is engedjék őket. Kérdés persze, hogy az ukrán fél hogyan reagálna erre.

Hétfőn tárgyalhatják Brüsszelben a magyar kezdeményezésű kérést

Az MKFE kezdeményezésére a szlovákok, csehek, lengyelek és litvánok november 17-én az Európai Bizottsághoz, illetve minden ország közúti árufuvarozói érdekképviselete a saját minisztériumához fordult annak érdekében, hogy az Európai Unióban kezdjék el felülvizsgálni azt a megállapodást, amelyben lehetővé tették az ukrán és moldáv fuvarozóknak a liberalizált fuvarozást az EU-n belül. Brüsszelben várhatóan ma kerül terítékre a kérelem. Magyarországon már az ügy mellé állt az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium, visszajelzése szerint a kérdésről egyeztetni fognak az érintett országok közlekedési minisztériumai. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a múlt pénteken kapta meg a kialakult helyzetről a tájékoztatást az MKFE-től, amelynek feltételezése szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium is érzi már a problémát.

Viszont az ukránokkal kezdeményezett egyeztetés eredménye nulla, bezárkózásuk teljes Árvay Tivadar tapasztalata szerint.