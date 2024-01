A magánszemélyek levelezése mára döntően elektronikus útra terelődött, de továbbra is szükség van a levélgyűjtő postaládákra. A Világgazdaság a vonatkozó jogszabályokról, a piros ládák sorsáról, üzemeltetéséről kérdezte a Magyar Posta Zrt.-t.

Van, ahol a mobilposta üríti naponta a levélgyűjtő ládát.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Mindenekelőtt megtudtuk, hogy az irányelve szerint EU-tagállamként Magyarországnak is biztosítania kell, hogy minden településen elérhető legyen legalább egy levélgyűjtő szekrény. Azt is törvény írja elő, hogy a Magyar Posta mint egyetemes postai szolgáltató minden községben és városban, beleértve a fővárosi kerületeket is, köteles 10 ezer lakosonként további egy levélgyűjtő eszközt üzemeltetni.

Hétezer „rendes” postaláda és továbbiak a postahivatalokban

Ugyanakkor tulajdonosa elvárja a Magyar Postától, hogy a szolgáltatásait 21. századi módon, az ügyféligényekre rugalmasan reagálva nyújtsa, vagyis költséghatékonyan és gazdaságosan. „Ez azt is jelenti, hogy mint »legalapvetőbb szolgáltatást« az utcai levélgyűjtő szekrényeket minden hazai településen elérhetővé kell tennünk és fenn kell tartanunk” – állt a válaszban. A társaság 6590 kulcsos és 390 gépi ürítésű levélgyűjtő szekrényt (piros postaládát) üzemeltet. Emellett – jellemzően a nagyobb postákon – az ügyfélterekben is rendelkezésre áll levélfeladásra rendszeresített levélgyűjtő, melyek fenntartása, karbantartása, napi szintű ürítése természetesen szintén jár költséggel.

A társaság 2022-ben 461,4 millió levelet továbbított belföldön a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ez körülbelül csak a kétharmada a 2015-ös mennyiségnek.

A Világgazdaság már 2018-ban arról írt, hogy majdnem üresen kong sok postaláda, amelyek fenntartása akkor évi tízmillió forintba került.

A mobilposta nem helyettesít mindent

Magyarországon nincs olyan kistelepülés, ahol kizárólag a mobilposta vehető igénybe levélküldésre, minden településen van levélgyűjtő eszköze is a postának. Az érintett településeken a levélgyűjtő szekrényeket munkanapokon a mobilposta üríti.

Amit lehet, javítanak, a többiből hulladék lesz

Az utcai levélgyűjtő szekrényeket sajnos gyakran megrongálják, de más okból is előfordulhat meghibásodás. Emiatt szükség lehet az adott eszközök javítására. A posta belső szabályozása szerint a leszerelt, már nem használt levélszekrények kizárólag fémhulladékként semmisíthetők meg, egyéb hasznosításuk nem engedélyezett.