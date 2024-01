A debreceni Északnyugati Gazdasági Övezetben létesítendő kamionparkoló és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra (közművek és utak) építéséhez szükséges engedélyek és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére írt ki uniós közbeszerzési pályázatot a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft.

Nagy kamionparkolóra lesz szükség a debreceni beruházásnál (képünk illusztráció).

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A bazaltbeton az igazi

A kiírás a gazdasági övezeten több területre bontva sorolja fel az elvégzendő feladatot. Maga a kamionparkoló a B/1 nevű területen lenne. A helyszínen 194 Esporg ezüst- és 64 Esporg aranyminősítésű kamionparkoló-helyet kívánnak majd kialakítani, tehát a nyertes ajánlattevőnek ezeket a helyeket kell megterveznie a kiszolgálólétesítményeikkel, közműveikkel, útjaikkal együtt.

A kiíró bazaltbeton burkolatú parkolóra várja a terveket, az arany- és ezüstzónákban pedig konténerekben képzeli el a kiszolgálólétesítményeket.

Konténerekből szolgálnák ki a kamionparkolót

A sofőrszállást 15 szálláskonténerben, amelyekben van WC, zuhanyzó és kézmosó. Ezeket a kamionparkoló közelében fogják elhelyezni, összesen 225 négyzetméteren.

A porta számára egy konténerre lesz szükség, amely 15 négyzetmétert foglal el.

Szanitercélra legalább 9 konténert létesítenek wc-zuhanyzó-kézmosó kialakítással, összesen 135 négyzetméteren.

Étkezésre és a szabadidő eltöltésére 7 helyiségkonténerre lesz szükség, összesen 105 négyzetméteren.

A terület számára megtervezendő egy új, kétszer egysávos út is, amelynek a becsült hossza 2300 méter, és egy egysávos, amely 1200 méteres.

A veszélyes anyagot szállító tehergépjárműveknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő parkolási lehetőséget kell kialakítani.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a komplett – jogerős építési és vízjogi létesítési engedély(ek) megszerzésére alkalmas – engedélyezésiterv-csomagot és magát a szintén komplett, kivitelezésre alkalmas kiviteli tervet. A nyertes ajánlattevőnek kell megszereznie a közműkezelői-üzemeltetői hozzájárulásokat is minden szakágra.

Ez egyébként már egy korábbi kiírás módosítása, változott ugyanis az ajánlatoknak az előző hirdetményben szereplő, 2024. január 19-i dátuma, és február 2-ra módosult. (Értelemszerűen változott a bontás dátuma is.)

„Nyilvánvaló, hogy a debrecenihez hasonló méretű ipari beruházás hatalmas közúti fuvarozási igényt is generál, és az is egyértelmű, hogy mögé oda kell állítani egy kamionparkoló-kapacitást” – válaszolt a Világgazdaságnak Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Jelezte, hogy az arany- és ezüstszintű besorolásra azért van szükség, mert akkor igényelhető uniós forrás a beruházáshoz, ha a létesítmény megfelel a besorolás szerinti elvárásoknak. E szoros összefüggés mellett az is kiemelt szempont, hogy a gépjárművezetőknek is ilyen besorolású parkoló garantál megfelelő minőségű szolgáltatást.

Árvay Tivadar nagyon fontosnak értékeli a Debrecenben tervezett parkolóprojektet, de jelezte, hogy az országban még többre lenne szükség. A fentihez hasonló kapacitású kamionparkoló van ugyan, de minőségiből már kevés. E kevesek egyike a tatabányai, és van még négy-öt magas színvonalú, de azok még kisebbek.