Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, március 1-jén indul a magyar helyközi közlekedés új tarifarendszere. A történelmi változás lényege, hogy 3,5-4 millió ember számára teszi olcsóbbá, egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé a MÁV-Volán járatait, sőt még a budapestieket, a zalaegerszegieket és az esztergomiakat is. Mindez havonként akár több tízezer forintos megtakarítást is eredményezhet a családoknak.

9450 forint helyett 4950 lesz az országos kerékpárbérlet

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

Az Infostart arról ír, hogy a vasúttársaság ugyanakkor a kerékpárszállításra vonatkozó díjszabást is átalakította, ám ezzel a döntésével a biciklis szervezetekben komoly ellenérzést váltott ki. Az eredeti elképzelés szerint ugyanis a bringával utazók 9450 forintért válthattak volna egy hónapra érvényes kerékpáros országbérletet. A felháborodás oka az volt, hogy a kerékpárosok más bérletet nem is válthattak volna, még akkor sem, ha a vármegyét se akarták volna elhagyni.

A Magyar Kerékpárosklub heves tiltakozásának engedve a MÁV végül bejelentette,

a tervezett ár mintegy feléért, 4950 forintért fogja árulni a kerékpáros országbérletet.

Utóbbi korlátlan alkalommal jogosít kerékpár szállítására olyan vonatokon, amelyekre helyfoglalási kötelezettség nincs előírva.