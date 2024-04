Jó eséllyel aggályokat és ellenérveket ismertet holnap az a két magyar hajózási szervezet, amely a főváros Duna-parti építési szabályzatának tervezetmódosítása kapcsán hívott össze sajtótájékoztatót.

A turisták várhatóan távolabbi kikötőkbe fognak érkezni / Fotó: Getty Images

A módosítás indoklásával egyet lehet érteni: száműzni kívánják a lakók életét megkeserítő és a panorámát elcsúfító hajókat a belvárosból. Megteremtenék annak a lehetőségét is, hogy a Duna-partok a jelenleginél sokkal jobban szolgálhassák a budapestieket. „Az a célunk, hogy a kikötő hajók által okozott terhelés a lehető legkisebb legyen, és minél egészségesebb egyensúlyt teremtsünk a folyó különböző célú használata közben” – tette közzé a korábbi cikkünkben már idézett főpolgármester. Mindazonáltal Karácsony Gergely néhány mondata máris kérdéseket vet fel. Nem tudni például, miben keserítik meg a budapestiek életét a hajók. A turistahajók – bár ízlés dolga – eleve szépek is, nem hiányozhatnak a Duna-parti képeslapokról, fényképekről. Teherhajóból pedig nincs sok a belvárosban. Viszont más fővárosok is megelégelték a nagy hajókat, sorra mutatnak ajtót nekik.

Más a turista- és más a bulihajó

Valóban van persze, aki panaszkodik a hajókról kiözönlő turistákra, de nem tudni, okkal-e. A rakpartok állítólagos összerondítása és a zaj például aligha írható ezeknek a jellemzően nyugdíjas külföldieknek a rovására, annál inkább a Duna-part közelében bulizóknak. Igaz, ezzel a főváros sem őket vádolja, sőt. A Fővárosi Közgyűlés március 27-i határozata felkérte a főpolgármestert, hogy a XIII. kerületi partszakaszon a továbbiakban ne adjanak ki engedélyt bulihajók üzemeltetésére, és ne adjanak ki azt megengedő közterület-használati engedélyt sem. Az illetékes fővárosi önkormányzati hatóságoknak fokozottan kell ellenőrizniük a bulihajók működésével összefüggésben a közterület-használati és zajvédelmi előírások érvényesülését, jogsértés esetén pedig intézkedniük kell.

„A nagy hajók kitiltása a belvárosból nem új gondolat, már négy éve is felmerült” – közölte a Világgazdasággal Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének főtitkára, aki néhány problémára, esetleges negatív következményre is felhívta a figyelmet. Ezek a

turistáknak a távolabbi kikötőkből való beszállítása,

a hajóval érkezőkre épült belvárosi vendéglátóipari létesítmények, boltok forgalmának várható megcsappanása

és az, hogy az érkező turisták hogyan fogadnák az útjukat érintő változást.

Csepeli szabadkikötő, kiszállás!

A korábbi elképzelés szerint a turistahajók a csepeli szabadkikötőben raknák ki az utasaikat, ahonnan busz vinné őket a szállodáikba. Az átszállás (csomagjaik is vannak) extra kényelmetlenség számukra, a látványról nem is beszélve. Egy ipari környezetben kellene közlekedési eszközt váltaniuk ahelyett, hogy még a hajóról gyönyörködhetnének Budapest szépségeiben – mondta Bíró Koppány Ajtony. A Parlament, a Vár, a templomok látványa helyett daruk, kamionok, poros utak, konténerek. Az sem lenne szerencsés, ha a buszuknak az amúgy is zsúfolt reggeli forgalomban kellene bejutniuk a szállodájukhoz, vagy távozáskor oda vissza, tovább terhelve a főváros útjait. Mindazonáltal nem kell ennyire előreszaladni: nem tudni, hogy a mostani elképzelés szerint hol állnának meg a nagy turistahajók.

Megcsappanó forgalom

A szakember szerint a közelben kikötő turistahajók elmaradása számos belvárosi vállalkozást kedvezőtlenül érintene. Esélyes ugyanis, hogy azoknak a boltoknak, vendéglátóipari helyeknek, amelyek részben erre a hajós turizmusra rendezkednek be, csökken vagy elvész a forgalmuk. „Ebben nagy veszélyt látok, de annak a helyében sem lennék nyugodt, aki meghoz egy olyan döntést, amely szerint a belvárostól messze kellene kirakni a turistahajó utasait” – közölte a szövetség főtitkára.

Mást vár a turista

Annak is lehetnek kedvezőtlen következményei, ha egy Budapestre utazó külföldi azzal szembesül, hogy nem a város közepén, kényelmesen és látványos környezetben, hanem annak egy külső és messze nem városias részen teszi le a hajó, ahonnan még busszal kell tovább utaznia.

A turisták, akik bevételt hoznak, elviszik a világba a magyar főváros szépségeinek a hírét. Pontosabban annak a résznek a hírét, amelyet látnak belőle.

Ráadásul a külföldi már az utazási tájékoztatót nézve is könnyen dönthet úgy, hogy inkább más várost keres fel. Mindazonáltal Bíró Koppány Ajtony hangsúlyozta: még a kérdéseknél tartunk. Ezekből tehát kedden a Magyar Hajózási Szövetség és a Személyhajósok Szövetsége ismertethet egy csokorral.