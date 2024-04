Megsokszorozódott az Oroszország és Magyarország közötti repülőutak költsége azóta, hogy az lezárta a légterét Oroszország légi járművei előtt. Az intézkedésre Ukrajna Oroszország által megtámadása miatt került sor 2022. februárjában azzal a céllal, hogy csökkenjenek Oroszország bevételei.

Az egyik kerülőút Belgrádon keresztül vezet Moszkvába (Fotó: Horváth Lilla)

Az orosz légijárművek helyét azon országok légitársasági vették át a piacon, amelyek a kerülőutas utazásokat bonyolítják. A Magyarországról (Budapestről) indulók számára öt lehetőség is a rendelkezésre áll. Közös bennük, hogy a magyar fővárosból először egy nem uniós fővárosba kell eljutni, ahonnan a helyi, vagy már egy orosz légitársaság szállítja őket tovább.

Összesen közel tizenegy óra repülésre kell felkészülni

Kényelmes, de aligha a magyar átlagfizetésre szabott megoldás Ferihegyről az Emiratesszel először Dubajba repülni, és onnan tovább Oroszországba. Az út Dubajig 5 óra 20 percig tart. Egy mostani keresés alapján turista osztályon átszámolva 230 ezer forintba, businessen 783 ezer forintba kerül. Ugyanennek első osztályon már 1,308 millió forint az ára. Viszont a légitársaságot nagyon dicsérik. Onnan a moszkvai út a seremetyjevói repülőtérre szintén 5 óra 20 perc, azonban hangyányival olcsóbb. Az utazás idejét természetesen növeli az átszállásé.

A Turkish Airlines-szal sem lehet sokat spórolni

Az Emirates mellett a Turkish Airlines az Oroszország elleni szankció másik nagy haszonélvezője. A Budapest-Isztambul út turista osztályon 189 ezer forintba kerül (euróban), távolabbi időpontra persze kevesebbe. A business classon a jegy ára 830 ezer forintnál indul. Ez az út is eltart három órán át, egyes járatokon tovább is. Innen a moszkvai vnukovói, illetve a domogyedovói reptérre utazhatunk tovább, három és háromnegyed órán át. A turistajegyek körülbelül 260 ezer forintnyi török líra, de néhány nappal későbbi utazás után zuhan az ára. A business class esetében az ár 842 ezer forint, de van járat, amelyen csak a felébe kerül.

Belgrád legalább közelebb van

A belgrádi Nikola Tesla reptéren keresztül az Air Serbia viszi a Budapestről érkezőket Moszkvába. Az út csak bő egy óra Budapest és Belgrád között, a turistajegyek ára pedig 25 ezer forintnál indul. Van jegy a háromszorosáért is, de ez esetben az Austrian vagy a Lufthansa a szolgáltató. Megeshet azonban, hogy Belgrádban 7 órát is kell várni a csatlakozásra, és onnan még több mint 3 óra a Seremetyjevo. Naptól függően mintegy 350-580 euró a turistajegy ára, vagyis 137-226 ezer forint. Businessen 934 euró, azaz 364 ezer forint az Air Serbiával.

Van olcsóbb is

Némi bátorsággal fapadossal is utazhatunk, Bakun keresztül. Az azeri fővárosba a Wizz Air normál ára (májusra) 19 ezer forint. Van 15 ezerért is, ám a többi jellemzően 20 és 30 ezer forint közötti. Bakuból azeri, vagy orosz repülő visz tovább. Az azeri cég nagyjából három és fél óra alatt visz el a Domogyedovóra. Turista osztályon mintegy 68 ezer forintnyi manatot, vagy többet kér a jegyért, míg businessen 275 ezer forintnyi körül kezdődik az ár.

Lehet két átszállással is

Aki a jereváni előtt szívesen szétnézne a bécsi repülőtéren is, az kétszeres átszállással jut el Moszkvába. A kitérő mellett az út olcsóbb volta szól, amely azonban a kétszeres átszállás miatt hosszabb és kényelmetlenebb is lesz. Bécsbe például az Austriannal kézenfekvő utazni. A Bécs-Jereván út közel három és fél órán át tart. (Persze, megint csak ki kell várni a hosszabb csatlakozási időt.) Turistaosztályon van 120 ezer forint körüli jegy – és persze, sok, sokkal drágább is – de a Wizz Air Maltánál 21 forintos (53 eurós) is. Jerevánból 2 és egynegyed óra Seremetyjevó, amiért az örmény légitársaságnál 53 ezer forintnyi örmény dramot kell fizetni, de van, hogy kevesebbet.

A példaként hozott jegyárak csak a költségek nagyságrendjét hivatottak szemléltetni. Eltérő utazási napokra, napon belüli időpontokra szólnak, és sok esetben az adott légitársaság közlése szerint is csak tájékoztató jellegűek.

Az Aeroflotot segítette a belpiac

Összességében azonban jelentősen megcsappant az Oroszországba utazó külföldiek száma, bár a repülővel kiutazó oroszoké nem. Emiatt a hét terminálból álló seremetyjevói repülőtér 7 termináljából 3 működése szünetel. Bár az orosz Aeroflot légitársaság elveszítette a külföldi forgalmainak egy részét, a belpiacon jól szerepelt.

2023-as üzemi eredménye rekord szintet, 182,2 milliárd rubelt ért el, ezen belül az utolsó negyedéves bevétele 72,5 százalékkal nőtt.

Az IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója szerint a múlt évi bevétele 48,1 százalékkal 612,2 milliárd rubelre (6,7 milliárd dollárra) nőtt a 2022-esről. Menetrend szerinti személyszállításának forgalma 52,7 százalékkal, 563,9 milliárd rubelesre emelkedett, a fuvarozásból származó pedig 28,5 százalékkal 25,1 milliárd rubelre. A csoport az év egészében az előző évi 3,6-szorosára, 14,0 milliárd rubelre csökkentette nettó veszteségét.