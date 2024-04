A Green Deal majd besegít A hozzánk befutó rendelések alapján mi is a térség vasúti árufuvarozásának csökkenését tapasztaljuk – válaszolt a Világgazdaságnak Christian Theis, a svájci Wascosa kereskedelmi igazgatója. Ám, mint mondta, cégénél biztosak abban, hogy a közeljövőben átrendeződik a vasút javára az árufuvarozás az európai zöldmegállapodásnak köszönhetően. Éppen ezért van szükség a fényeslitkeihez hasonló, modern terminálokra. Hasonlóan derűlátóan látja a fuvarozás alakulását Tálosi János is, de hozzátette, hogy a konténerforgalom erősödésére is számít. Viszont úgy látja, egyelőre nincs elég tehervagon az országban.