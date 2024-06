Átrajzolja Eurázsia vasúti térképét az orosz-kínai projekt

Megváltoztatja a Kína és Oroszország, sőt, Ázsia és Európa közötti szállítás, személyi közlekedés módját, de még a kereskedés gyakorlatát is a Moszkva és Kazany között épülő nagy sebességű vasút átadása az erről készített összefoglaló szerint, amelyre a kínai állami rádió hívta fel a figyelmet.

A Szapszan, az orosz nagy sebességű vasúti szerelvény / Fotó: AFP

A kétségtelenül óriási jelentőségű beruházás azonban késik. Indításáról – az oroszországi nagy sebességű hálózat kialakítása részeként – 2009-ben döntöttek, maga a kivitelezés 2018-ban indult, az átadást pedig 2022-re tervezték. A mostani állapot szerint az első szakasz az idén helyezhető üzembe. A beruházás egy szaklap 2017-es cikke szerint 1,3 ezermilliárd rubelbe, azaz 22,4 milliárd dollárba kerülne. A most közzétett összefoglaló azonban ezen belül arra a 400 milliárd rubelre (6,2 milliárd dollárra) – lényegében az orosz–kínai kapcsolatokra – összpontosít, amelyet Kína hitelezett meg 2016-ban meg a projekthez. Az orosz terv ugyanis szépen belesimul Kína Egy övezet, egy út tervébe, amely egyebek mellett a távol-keleti ország és Európa közötti szállítási kapcsolatok erősítését célozza. Az eredeti orosz terv szerint a Moszkva–Kazany nagy sebességű vasutat 2030-ra meghosszabbítják Jekatyerinburgig.

A Moszkva és Kazany közötti pálya 770 kilométer hosszú. Ezt a távolságot a vonatok ma 14 óra alatt teszik meg, az idő a vonal átadása után 3,5 órára rövidül. Ez hatalmas előny a teher- és az áruszállítás számára is, nem véletlen, hogy a beruházás nemzetközi figyelmet váltott ki. Az új szállítási útvonal használatba vétele révén nőhet a két ország között továbbított áru mennyisége, a vonalat használó utasok száma, de fejlődik a pálya térségében lévő települések gazdasága is. A vonal mentén lévő városokban mintegy 15 millióan élnek. Ezen előnyök miatt döntött úgy Kína az összeállítás szerint, hogy tőke- és hitelfinanszírozással részt vesz a PPP (Public Private Partnership) formában zajló projektben.

Geopolitikai előnyöket teremt a nagy sebességű vasút

A Moszkva–Kazany nagy sebességű vasút óriási geopolitikai előnyöket rejt mindkét ország számára: megerősíthetik együttműködésüket és növelhetik globális befolyásukat. Ez Oroszországnak kiemelten fontos, főleg, amióta megromlottak a kapcsolatai a Nyugattal, ezen belül is az Egyesült Államokkal, így most Oroszország Ázsia, de kiemelten Kína felé fordult. E nagy kínai révén hozzáfér a kínai technológiához és más forrásokhoz. Kevésbé függ majd a nyugati technológiától, amelynek elérhetőségét egyébként is nehezítik az ellene az Ukrajna megtámadása miatt hozott nemzetközi szankciók. Kínával partnerségben viszont erősödik a stratégiai függetlensége, ami kihívást jelent a Nyugat számára az eurázsiai térségben.

Kesztyűt dob az új összeköttetés más szállítási módoknak

A beruházás átadásával szorosabbá válhatnak Európa és Ázsia gazdasági kapcsolatai, továbbá új szállítási, utazási lehetőség jelenik meg a vasút és a közút mellett.

Kína Egy övezet, egy út kezdeményezése újradefiniálja a globális kereskedelmi gyakorlatot, és mintául szolgálhat más hasonló projekthez a világon. Megváltoztatja azt a módot, ahogyan az emberek a földrészek között utaznak

– vetíti előre az összefoglaló.

A Moszkvát Pekinggel összekötő pálya 7000 kilométer hosszú lenne.

A két ország más, nagy horderejű beruházásokban is együttműködik, hiszen az Egy övezet, egy út nem pusztán szállításról, hanem energiáról, kereskedelmi folyosókról is szól. Ennek egyik látványos példája az 55 milliárd dollárból épült Szibéria Ereje gázvezeték. A csövön orosz gázt továbbítanak Kínába az orosz Gazprom és a China National Petroleum Corp 2019-ben indított együttműködése keretében. Egy másik példa az orosz sarkkörön túli Jamal-félszigeten 27 milliárd dollárból létesített földgáz-cseppfolyosító. A beruházásra orosz, kínai és francia részvétellel került sor.