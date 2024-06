Megtetszett Kínának a szállítás az Északi-tengeren

Oroszország és Kína együtt üzemeltethet egész éven át egy hajózási útvonalat az Északi-sarkkörön túl, erről az orosz állami Roszatom állapodott meg a Hainan Yangpu NewNew Shipping kínai hajótársasággal. Partnerségük magába foglalja új „jégosztályú” konténerhajók tervezését és építését is az északi-tengeri útvonalra. Az együttműködés érdekében vegyesvállalatot kívánnak létrehozni.

Töri a jeget az Ural az Északi-tengeren / Fotó: Roszatom

Öt új hajóra van szüksége a Roszatomnak

A megállapodás a napokban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon született. A NewNew tavaly már szervezett hét utat ezen az útvonalon, számuk az idén 12-re nőhet. Vlagyimir Panov, a Roszatom sarkvidéki fejlesztésekért felelős különmegbízottja bejelentette: a Roszatom öt sarkvidéki osztályú hajót kíván építeni, hogy az év egészében lehessen árut szállítani az Északi-tengeri útvonalon. A társaság az idén rekordnagyságú, hárommillió tonnás rakományra számít ezen a szállítási folyosón, de a mennyiség az új megállapodás értelmében 50 millió tonnára nőhet.

A nagyobb mennyiség megerősítené Oroszország pozícióját a tengeri fuvarozásban, miután az európai hajótársaságok többsége megszakította kapcsolatait az orosz szolgáltatókkal Ukrajna 2022-es megtámadása után.

A hírről szintén beszámoló TASZSZ orosz hírügynökség egyebek mellett azt emeli ki, hogy az északi-tengeri útvonal 40 százalékkal rövidebb a hagyományos szuezinél, és annál sokkal biztonságosabb is. A The Morningside Post egy hónappal korábban született írása – amely szintén összeveti az északi és a mediterrán tengeri útvonalak előnyeit és hátrányait – azt latolgatja, hogy mennyire lehet sikeres az orosz–kínai logisztikai együttműködés, illetve milyen geopolitikai következményekkel jár a kínai fuvarozás északabbra tolódása. Kitér továbbá az északon hiányos szállítási infrastruktúrára és a nagy hideg okozta hajózási nehézségekre. Ez utóbbiak természetesen terítékre kerültek a mostani szentpétervári rendezvényen is. A Roszatom közleményében egyebek mellett az áll, hogy mivel az északi-tengeri hajózási útvonal működtetésében kulcsszerepe van az atomjégtörőknek, a tanácskozáson szó volt a hajóépítő-iparral folytatott együttműködéséről a flotta megújítása és a teherhajók új nemzedékének építése miatt.

Az északi-tengeri útvonal biztonságosabb

Az eseményen Vlagyimir Panov azt is kiemelte, hogy a geopolitikai helyzet miatt mindenki a biztonságosabb és fenntartható útvonalakat keresi. A hagyományosan stabil kereskedelmi kapcsolatok mára az orosz és szempontjából megváltoztak, és kelet felé irányulnak. Más országok, amelyek kénytelenek a logisztikában a hatékonyság helyett a biztonságra helyezni a hangsúlyt, érdekeltek az északi-tengeri útvonal fejlődésében és abban, hogy az a globális tengeri logisztika részévé váljon úgy, ahogy az egykor a Szuezi- és a Panama-csatorna esetében történt.

A fórumon tartott tanácskozásokon megállapították továbbá, hogy

az északi-sarkvidéki teherflotta megújítását célzó állami programra van szükség,

fejleszteni kell a műholdas navigációs rendszert,

erősíteni kell a reálgazdaságot kiszolgáló tudományos kutatásokat,

és fejleszteni kell az Északi-sarkvidék, benne a Jamal-Nyenyec autonóm körzet tambejszki klaszterét.