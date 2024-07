Lesz hová pakolni: óriási ipari és logisztikai bázis épül Budapesttől délre

A HelloParks az ország legnagyobb spekulatív ipari ingatlanját építi Budapesttől délre, Alsónémediben, részben logisztikai bérlők számára. Közben két további területen is dolgozik csarnokfejlesztésen.

Az ingatlan hamarosan várja a logisztikai és más szolgáltatókat / Fotó: Noguchi

Elsősorban a logisztikai cégeknek nyílik új lehetőség

Az Alsónémediben kialakított spekulatív ipari ingatlan a maga nemében az országban a legnagyobb a társaság közleménye szerint. A bérlőket a nyár végétől várja. A 60 ezer négyzetméteres csarnok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől 20 percre található. A 13,5 hektáros területen épülő ipari épület az M0-s és M5-ös autópályák találkozásához közel található, a többek között a Kecskemét–Szeged-tengelyen mozgó autóipari beszállítók útvonala közelében.

A csarnok rendelkezik kapcsolattal az M0-s és az M5-ös autópályával is,

15 ezer négyzetméteres egybefüggő területe van,

a belmagassága 12 méter,

cross-dock (közvetlen árukelező) opciót is kínál,

ezekkel főleg logisztikai szolgáltatókat, csomagküldőket, szállítmányozókat, e-kereskedőket és fullfilment vállalkozásokat vonzhat. Alkalmas hűtő- vagy gyógyszerraktár létesítésére is.

Ez már a nyolcadik ilyen épülete a cégnek

A vállalat – mint állítja – a magyar piacon egyedüliként fejleszt ipari ingatlanokat a közleményében felsorolt szigorú feltételek, minősítések mentén. Az épületen elhelyezendő napelemek révén az irodák elsődleges energiafogyasztása nulla lesz. Telepítenek továbbá hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert, a tetőre hulló csapadékot pedig locsolásra használják.

Az alsónémedi fejlesztés keretében a vállalat már a nyolcadik épületét fejezi be, így kevesebb mint négy év alatt összesen 368 ezer négyzetméternyi ipari területet alakít ki. Ezzel a harmadik legnagyobb portfólióval rendelkező ipari fejlesztővé vált Magyarországon. A Fóton, Maglódon és Pátyon épülő három modern megapark mellett az Alsónémediben lévő projekttel már a negyedik kulcsfontosságú ipari és logisztikai alpiacon is jelen lesz Budapest körül. Pátyon és Fóton is jelenleg is dolgozik csarnokfejlesztésen, összesen 88 ezer négyzetméteren.